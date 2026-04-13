Lotería del Cauca: Resultados del Sorteo 2606 del 11 de Abril de 2026

Conozca los resultados del sorteo 2606 de la Lotería del Cauca, realizado el sábado 11 de abril de 2026. El número ganador del premio mayor fue 3581, serie 206. Revise su billete y conozca los números ganadores de los premios secos.

La Lotería del Cauca celebró su sorteo número 2606 el sábado 11 de abril de 2026, cumpliendo así con la tradición de brindar esperanza y la posibilidad de cambiar la vida de miles de apostadores. La emoción y la expectativa se palpaban en el ambiente mientras los participantes esperaban ansiosamente conocer los resultados. Este sorteo, como cada uno de los anteriores, representa una oportunidad para alcanzar la independencia financiera y realizar sueños largamente anhelados.

La Lotería del Cauca, con su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un símbolo de la esperanza y la fortuna para los colombianos, que confían en ella para materializar sus aspiraciones y anhelos. El sorteo de este sábado no fue la excepción, consolidando su compromiso con la transparencia y la equidad en la distribución de los premios. El número ganador del premio mayor, un codiciado premio de $8.000 millones, fue el 3581, de la serie 206. ¡Una gran alegría para el afortunado ganador! La noticia se propagó rápidamente, generando un ambiente de celebración y júbilo. Además del premio mayor, el sorteo repartió una gran cantidad de premios secos, brindando oportunidades adicionales para que los participantes resultaran ganadores. La Lotería del Cauca, consciente de la importancia de satisfacer las expectativas de sus apostadores, destinó una considerable suma de dinero a la entrega de estos premios secundarios, incrementando así las posibilidades de obtener ganancias. La distribución de los premios secos es un componente fundamental de la Lotería del Cauca, que busca recompensar la fidelidad de sus participantes y ofrecerles mayores incentivos para seguir apostando y soñando con la fortuna. A continuación, se presentan los resultados detallados de los premios secos entregados en el sorteo 2606 de la Lotería del Cauca. Es fundamental revisar cuidadosamente su billete y verificar la serie, para asegurarse de que coincide con los números ganadores anunciados. Los premios secos representan una considerable suma de dinero que puede cambiar significativamente la vida de los ganadores. La lista de premios secos incluye: un premio de $300 millones con el número 1089 – Serie 139, un premio de $200 millones con el número 8391 – Serie 076, premios de $100 millones con los números 0227 – Serie 118 y 4815 – Serie 225, premios de $50 millones con los números 4062 – Serie 149, 1113 – Serie 221 y 3362 – Serie 182, premios de $10 millones con los números 6220 – Serie 018, 0470 – Serie 160, 2646 – Serie 290, 8772 – Serie 111, 4334 – Serie 250, 1828 – Serie 149, 5449 – Serie 168, 7029 – Serie 242, 4981 – Serie 045, 0513 – Serie 181, 0929 – Serie 113, 1075 – Serie 111, 1279 – Serie 072, 6153 – Serie 309, 6648 – Serie 079, 1958 – Serie 104, 5719 – Serie 064, 4984 – Serie 194, 3023 – Serie 287, 1188 – Serie 137, 5091 – Serie 093, 3563 – Serie 050, 0425 – Serie 110, 3232 – Serie 058, 8006 – Serie 126, 9126 – Serie 024, 1521 – Serie 205, 3896 – Serie 255 y 0631 – Serie 228. Se recomienda a todos los participantes revisar cuidadosamente sus billetes y verificar los números y series para confirmar si han sido afortunados





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