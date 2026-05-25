Lotería del Cauca Sortea $300, $200, $100, $50 y $10 Millones en el Sorteo 2612

La Lotería del Cauca realizó el sorteo 2612 este 23 de mayo de 2026. El premio mayor quedó en Popayán y también se entregaron secos de $300, $200, $100, $50 y $10 millones. Además del premio mayor, el sorteo dejó múltiples premios secos que repartieron importantes sumas de dinero entre los apostadores.

La Lotería del Cauca realizó el sorteo 2612 este 23 de mayo de 2026. El premio mayor quedó en Popayán y también se entregaron secos de $300 , $200, $100, $50 y $10 millones .

Además del premio mayor, el sorteo dejó múltiples premios secos que repartieron importantes sumas de dinero entre los apostadores. Entre ellos se destacan un seco de $300 millones, otro de $200 millones, dos secos de $100 millones, tres secos de $50 millones y 29 secos de $10 millones. La publicación de los resultados oficiales permite a los jugadores verificar de manera detallada cada número y serie ganadora del sorteo 2612.

Aunque la tabla anterior reúne todos los premios reportados por la lotería, siempre es recomendable revisar cuidadosamente el billete original y confirmar la coincidencia exacta del número y la serie para validar si el premio fue ganado. Los resultados publicados en este artículo tienen un carácter netamente informativo y corresponden a la información divulgada por la Lotería del Cauca para el sorteo del 23 de mayo de 2026.

Para procesos de reclamación de premios, validación oficial y términos del pago, se recomienda consultar directamente los canales autorizados de la entidad organizadora. únicamente a través de sus canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. Asimismo, aconseja conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es indispensable para validar la autenticidad del premio y evitar inconvenientes durante el trámite de cobro. revisar cuidadosamente los datos del billete y seguir las instrucciones oficiales para reclamar cualquier premio obtenido en el sorteo.

La Lotería del Cauca continúa posicionándose como una de las más reconocidas y tradicionales del país. Semana tras semana, miles de personas participan con la esperanza de obtener premios millonarios y mejorar su situación económica. el sorteo 2612 del 16 de mayo de 2026 reafirmó el lugar de esta lotería entre las favoritas de los jugadores colombianos





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