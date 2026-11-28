Conozca los detalles del sorteo de Lotería del Cauca del sábado 28 de noviembre de 2026, premios mayor y secos, horarios de transmisión y cómo cobrar.

La Lotería del Cauca celebró un nuevo sorteo semanal el sábado 28 de noviembre de 2026, manteniendo su tradición de generar oportunidades de ganancia para los jugadores de todo el país. Esta entidad, establecida en 1923 y con sede principal en Popayán, continúa siendo una de las casas de juegos de azar más históricas y reconocidas de Colombia.

Transmisión Horario y Premios Secos

El sorteo de Lotería del Cauca para esta fecha se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, siendo transmitido en vivo a través del Canal Uno y el canal oficial de YouTube de la organización. Los participantes pudieron observar en directo la generación de números ganadores para el Premio Mayor, que actualmente alcanza la cuantía de $8.000 millones de pesos. Este monto representa una de las ofertas más altas del mercado, respaldada por una estructura de premios secos diversa.

Also read Chontico Día: resultado del sorteo del jueves 26 de noviembre de 2026

Además del gran premio, el plan de sorteos incluye múltiples opciones de ganancias inmediatas. Existe un premio seco de $300 millones reservado para un solo ganador. Asimismo, se distribuye un premio seco de $200 millones y dos premios secos de $100 millones. La estructura también contempla tres premios de $50 millones y veintisiete premios de $10 millones, garantizando una amplia cobertura de ganadores en cada edición.

Costos Boleto Fracciones y Canales de Atención

Para participar en estos sorteos, el precio del billete completo de Lotería del Cauca se fija en $16.000. Este valor se divide equitativamente en cuatro fracciones idénticas, lo que significa que cada porción individual tiene un costo de $4.000. Esta segmentación permite que los jugadores puedan invertir montos menores mientras mantienen la posibilidad de ganar los premios fijos asociados a cada fracción.

Advertisement

La entidad atiende a sus usuarios en la Carrera 7 # 1-66 del Edificio Lotería del Cauca en Popayán, con código postal 190002. El horario de atención presencial es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:15 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. Los ciudadanos también pueden contactar a la organización mediante la línea gratuita 018000930320, al PBX (60) 28233856 o al teléfono ciudadanas (57+2) 888 03 04.

Reclamo Premios Normativa Vigente 2026

Según lo establece el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para solicitar el pago de cualquier premio presentado es de treinta días naturales. Para realizar el cobro, los ganadores deben presentar el billete original o sus fracciones ganadoras junto con su documento de identidad. Los premios menores pueden gestionarse directamente con el lotero de confianza o distribuidores autorizados, quienes verifican los datos y procesan el pago según su capacidad de tesorería inmediata.

Para premios superiores a $2.360.000, la normativa exige la presentación del Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN y copia de la cédula de ciudadanía. Esto se debe a la aplicación obligatoria de un 20% de Impuesto de Retención en la Fuente sobre el monto total ganado. Los ganadores del Premio Mayor deben acudir específicamente a la Oficina Comercial principal en Popayán, ubicada en la Carrera 7 # 1N-66, para levantar el acta de pago correspondiente.

Adicionalmente, existen canales electrónicos específicos para trámites administrativos y legales. La comunicación institucional se gestiona a través de los correos contactenos@loteriadelcauca.gov.co, quejasyreclamos@loteriadelcauca.gov.co y notificacionesjudiciales@loteriadelcauca.gov.co, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los procesos financieros y legales de la Lotería del Cauca.