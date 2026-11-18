La Lotería del Huila entregó $2.000 millones en su sorteo 4782. Conoce el número ganador 8566, los secos, aproximaciones y los requisitos para cobrar en Neiva.

El sorteo 4782 de la Lotería del Huila celebrado el martes 17 de noviembre de 2026 repartió un premio mayor de $2.000 millones. La suerte premió al billete 8566 perteneciente a la serie 164, otorgando a su titular una fortuna millonaria en el departamento.

Número ganador del premio mayor

La Lotería del Huila confirmó que el billete ganador es el 8566 de la serie 164. Este número exacto es el único que asegura el premio principal de $2.000 millones en esta convocatoria semanal. Los participantes deben verificar cuidadosamente tanto el número del billete como su serie correspondiente para garantizar la validez del premio.

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Premios secos y montos repartidos

Además del premio mayor, el sorteo 4782 distribuyó una variedad de premios secos de diferentes cuantías. Se otorgó un premio de $100 millones y otro de $60 millones. También se repartieron diez premios de $20 millones y quince premios de $10 millones a los números correspondientes.

Los billetes premiados con $20 millones son: 8500 (serie 145), 9922 (serie 089), 0472 (serie 070), 1338 (serie 065), 8348 (serie 143), 6349 (serie 008), 3743 (serie 094), 7552 (serie 027), 6505 (serie 030) y 0519 (serie 045). Estos montos se pagan únicamente si coinciden el número y la serie exactos.

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Los quince billetes que obtuvieron premios de $10 millones corresponden a los siguientes números y series: 4452 (serie 100), 7788 (serie 171), 6920 (serie 105), 1793 (serie 014), 1068 (serie 118), 2472 (serie 132), 9349 (serie 119), 6908 (serie 096), 6832 (serie 018), 3694 (serie 123), 0910 (serie 009), 5599 (serie 042), 9238 (serie 082), 9192 (serie 162) y 5048 (serie 069). La coincidencia estricta de ambos datos es obligatoria para el cobro.

Aproximaciones y verificación oficial

El sorteo 4782 también incluyó pagos por aproximaciones al número ganador. La Lotería del Huila asignó premios al número anterior al mayor, que es el 8565 de la serie 164, y al número posterior, que es el 8567 de la misma serie 164. Estos pagos complementarios permiten recuperar parte de la inversión a quienes estuvieron muy cerca del acierto total.

La lotería recomienda encarecidamente a los ganadores comparar sus billetes con el cuadro oficial publicado. Para evitar errores, se sugiere verificar los datos con un lotero de confianza o a través de los canales oficiales de la institución antes de proceder con cualquier trámite administrativo.

Requisitos para reclamar el premio

El billete físico actúa como el comprobante oficial irrenunciable para reclamar cualquier premio. El documento debe conservarse en perfecto estado, sin roturas, enmendaduras, tachones ni alteraciones de ningún tipo. Cualquier daño en el soporte físico puede invalidar el derecho al cobro.

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Para reclamar premios superiores a seis millones de pesos, el ganador debe asistir personalmente a la sede de la Lotería del Huila en Neiva. La dirección exacta es la carrera 4 número 9-25. El solicitante debe llevar consigo el billete original intacto, su cédula de ciudadanía vigente, el Formulario Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria donde aparezca su cuenta a nombre del premiado.

Impacto social y próximos pasos

Los recursos financieros recaudados por la Lotería del Huila están destinados exclusivamente a la inversión social del departamento. El sector salud se perfila como el principal beneficiario de estas contribuciones. Cada billete adquirido, independientemente de si genera un premio, financia programas de bienestar y salud pública para la población local.

Los billetes para los sorteos futuros ya se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados físicos y digitales en todo el país. Los interesados pueden consultar los resultados completos de esta jornada y acceder al histórico de sorteos anteriores mediante los medios oficiales de la lotería para futuros juegos.