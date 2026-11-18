Conozca los resultados del sorteo de Lotería del Huila del martes 17 de noviembre de 2026, el premio mayor y cómo cobrar ganadores en Neiva.

El sorteo público de Lotería del Huila registrado el martes 17 de noviembre de 2026 a las 10:30 p.m. entregó un premio mayor de dos mil millones de pesos colombianos. La entidad de juego, con sede en Neiva, continuó con su programación habitual al realizar la extracción en horario regular, dado que la fecha no correspondía a un día festivo nacional que requiriera el aplazamiento del evento.

Detalles técnicos del sorteo del 17 de noviembre

El mecanismo de definición de ganadores se ejecutó mediante una serie pública y la selección de un número específico de cuatro cifras. Los participantes que adquirieron billetes o fracciones en puntos autorizados esperaron el resultado oficial para verificar si sus combinaciones coincidían con la serie y el número ganador anunciados por la organización.

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Estructura de premios y montos del tiquete

La Lotería del Huila ofrece una variedad de categorías de premios que incluyen secos fijos y aproximaciones. El costo actual de un billete completo es de doce mil pesos, mientras que una fracción individual tiene un valor de cuatro mil pesos. Los premios secundarios van desde unirse a los $100.000.000 hasta montos menores para combinaciones parciales.

Requisitos obligatorios para el cobro de premios

Para reclamar cualquier suma obtenida en los sorteos de Lotería del Huila, los ganadores deben presentar el billete original en estado impecable, sin enmendaduras, roturas o manchas que impidan la lectura del código de barras. Además, es indispensable aportar la cédula de ciudadanía o de extracción original, ya que las fotocopias no son válidas y solo los mayores de edad pueden gestionar el dinero.

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Ubicación de la sede oficial en Neiva

Las oficinas principales donde se gestionan los premios de mayor cuantía se encuentran en la carrera 4 número 9-25, en el edificio Diego de Ospina de Neiva, Huila. Los premios pequeños y las aproximaciones pueden cobrar directamente en distribuidores autorizados a nivel nacional, como Paga Todo o Gana, sin necesidad de acudir a la sede central.

Consideraciones fiscales y destino de los recursos

Los premios superiores al tope legal establecido están sujetos a una retención por impuesto de ganancia ocasional, generalmente del veinte por ciento sobre el valor neto. Parte de los recursos generados por estos sorteos se destinan a obras sociales y proyectos de salud en beneficio de la comunidad del departamento del Huila.