La Lotería del Huila repartió 2.000 millones en el sorteo 4783. El premio mayor fue el 2227 de la serie 051. Conozca todos los secos, aproximaciones y ganadores.

La Lotería del Huila confirmó los resultados del sorteo 4783 correspondiente a la noche del martes 24 de noviembre de 2026. Este encuentro lúdico, que se realiza semanalmente, ofrecía un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos para los participantes afortunados.

El número que rompió la racha de la suerte fue el 2227, asociado específicamente a la serie 051. Este boleto completo se adjudicó la cifra máxima del sorteo, convirtiendo a su titular en el nuevo multimillonario de esta instancia departamental.

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Premio Mayor 2.000 millones en serie 051

El sorteo 4783 de la Lotería del Huila entregó su premio mayor de 2.000 millones de pesos al número 2227 de la serie 051. Este resultado se consolidó durante la jornada del martes 24 de noviembre de 2026, marcando un hito en la distribución de premios del departamento.

La Lotería del Huila mantiene una estructura de juego que distribuye capital semanalmente, asegurando que los recursos recaudados se reinviertan en proyectos de inversión social. La salud del departamento es el sector principal beneficiario de estos ingresos, vinculando cada apuesta directa al bienestar colectivo de la población.

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Resultados de premios sin serie y fijos

En la categoría de premios sin serie, el mismo número 2227 se adjudicó el galardón mayor sin la restricción de serie. Complementariamente, el número 4741 se llevó el premio Fijo asignado para esta variante de pago dentro del sorteo.

La distribución de premios secos fue extensa y diversificada para la noche del martes 24 de noviembre de 2026. La Lotería del Huila repartió un seco de 100 millones de pesos y otro de 60 millones de pesos, ampliando la base de ganadores del sorteo 4783.

Diez boletos se llevaron premios secos de 20 millones de pesos con los siguientes números y series: 6903 (094), 0297 (062), 8774 (050), 2389 (030), 5529 (160), 7371 (088), 5585 (141), 4508 (078), 7952 (164) y 6178 (042). La exactitud de la serie es vital para validar estos premios.

Quince participantes se llevaron premios secos de 10 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 2537 (173), 0550 (093), 1755 (165), 0503 (167), 6013 (090), 6217 (176), 9589 (122), 5099 (025), 0279 (031), 2188 (158), 9903 (014), 9755 (041), 7606 (085), 4574 (096) y 6431 (108). Cada serie debe verificarse cuidadosamente.

Aproximaciones premiadas en el sorteo

Las aproximaciones también premiaron billetes cercanos al número ganador en el sorteo 4783. El número anterior, 2226 de la serie 051, fue galardonado por estar inmediatamente antes del premio mayor.

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De manera similar, el número posterior 2228 de la serie 051 se llevó un premio por aproximación. Estos pagos dependen estrictamente de la coincidencia exacta tanto del número como de la serie impresa en el billete original.

Reclamación en Neiva y requisitos

Para reclamar premios superiores a seis millones de pesos, los ganadores deben acudir a la sede de la Lotería del Huila. La dirección específica para este trámite es la carrera 4 # 9-25 en Neiva.

Los beneficiarios deben presentar el billete intacto, sin roturas ni enmendaduras. Además, es obligatorio portar la cédula de ciudadanía, el Recibo Único Tributario (RUT) vigente y una certificación bancaria para iniciar el proceso de pago oficial.

La Lotería del Huila recomienda verificar los datos con loteros de confianza o en canales oficiales antes de reclamar. Los billetes para el próximo sorteo ya están disponibles en puntos físicos y digitales autorizados en todo el país.