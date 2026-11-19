La Lotería del Meta sortea 1800 millones en su evento del 18 de noviembre de 2026. El billete ganador, número 6121 serie 109, fue enviado a Medellín.

La Lotería del Meta ha confirmado los resultados oficiales del sorteo 3325, el cual se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre de 2026. El evento destinó un plan total de premios por valor de 7.200 millones de pesos colombianos a sus participantes. La información más destacada de esta jornada es el despacho del billete que contiene el premio mayor, cuyo valor asciende a 1.800 millones, hacia la ciudad de Medellín. Este dato confirma la ubicación administrativa del ticket ganador, aunque no revela la identidad del poseedor ni el estado actual de la reclamación del dinero.

Detalles del número ganador y la serie

El premio mayor correspondiente al número 6121, de la serie 109, fue identificado oficialmente en la lámina de resultados del sorteo 3325. La Lotería del Meta especifica que este billete fue despachado a Medellín, lo cual es un dato logístico importante para los canales de distribución. Los participantes deben verificar tanto el número como la serie completa, prestando especial atención a los ceros iniciales que forman parte de la estructura oficial del resultado. La revisión exhaustiva es indispensable antes de asumir cualquier conclusión sobre la validez de un billete.

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Estructura de los premios secos

Además del galardón principal, la lámina del sorteo incluye una amplia gama de premios secos diseñados para beneficiar a un mayor número de jugadores. Estos premios secos comprenden montos de 300 millones, 200 millones, 100 millones, 50 millones, 20 millones y 10 millones de pesos. La combinación de estos valores contribuye al plan global de 7.200 millones de pesos anunciado para este sorteo específico. Es fundamental distinguir que este monto total representa la suma de todos los premios posibles y no el valor individual de un solo ticket.

Repeticiones en series y números

El análisis de la lámina revela que ciertas series se repiten con diferentes números dentro de las categorías de premios secos. Por ejemplo, la serie 097 aparece dos veces en la categoría de 10 millones, asociada a los números 5342 y 4431. De manera similar, la serie 030 también figura en esta categoría con los números 8493 y 0566. Esta estructura requiere que los jugadores no solo busquen las cuatro cifras, sino que validen la serie exacta para cada caso específico.

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Validación de ceros iniciales y condiciones

La presencia de ceros iniciales en números y series es una característica técnica que no puede ignorarse durante la verificación. Los jugadores deben comparar cada dato con su billete físico y con la categoría correspondiente en la lámina oficial. Encontrar las cuatro cifras correctas no es suficiente si la serie no coincide o si no se considera el valor exacto del premio seco asignado. La Lotería del Meta enfatiza que la validez del premio depende de la coincidencia completa de todos los elementos numéricos.

Reclamación y canales oficiales

La Lotería del Meta realiza sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 de la noche, y los resultados se publican minutos después en sus canales oficiales. Cada billete se divide en fracciones, lo que permite que el poseedor de una fracción cobre la parte proporcional del premio que le corresponda. Ante un posible acierto, los ganadores deben conservar el billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni daños, ya que es el documento único y válido para tramitar cualquier reclamación. Los plazos establecidos por la entidad son estrictos y deben respetarse para garantizar el cobro del premio.