Conoce los resultados oficiales del sorteo 3026 de la Lotería del Quindío del 26 de noviembre de 2026. El premio mayor de dos mil millones correspondió al número 6579 serie 072.

El sorteo 3026 de la Lotería del Quindío se llevó a cabo en la noche del jueves 26 de noviembre de 2026, finalizando con un premio mayor de dos mil millones de pesos colombianos. Este importante galardón fue adjudicado al número 6579, con la serie específica 072, confirmando los datos oficiales publicados por la entidad.

Resultado del premio mayor 3026

La autoridad loterística confirmó que el billete ganador del premio mayor es el número 6579, serie 072. Para que el boleto sea considerado válido y apto para la reclamación del fondo principal, es fundamental que la coincidencia sea exacta tanto en el número como en la serie asignada.

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Los jugadores deben verificar sus billetes comparando cuidadosamente las cuatro cifras del número principal junto con los tres dígitos de la serie. Ambas partes deben coincidir perfectamente con los resultados anunciados para esta jornada del 26 de noviembre de 2026.

Desglose de premios secos oficiales

Además del premio mayor, se distribuyeron un total de treinta y siete premios secos, los cuales abarcan un rango de montos desde diez millones hasta doscientos millones de pesos. Estos premios se distribuyen en siete categorías distintas de recompensas económicas para los participantes afortunados.

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Las categorías de premios secos incluyen montos de doscientos millones, cien millones, cincuenta millones, cuarenta millones, treinta millones, veinte millones y diez millones de pesos. Cada combinación de número y serie corresponde a un valor específico dentro de este esquema de recompensas escalonadas.

Para los billetes que coincidieron con los números de la categoría de veinte millones, se debe verificar la serie correspondiente en la misma fila de la lista oficial. Es un error común intercambiar los datos de la serie entre diferentes filas, lo cual invalida la supuesta coincidencia del premio.

La relación completa de los premios secos de diez millones fue publicada oficialmente para esta fecha. Estos resultados completan la lista de ganadores de las categorías menores, asegurando la transparencia en la distribución de los fondos del sorteo 3026.

Reclamación y verificación de billetes

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos de manera regular cada jueves por la noche, anunciando los resultados oficiales inmediatamente después del evento. Los canales oficiales son la única vía para verificar la autenticidad de los billetes y los montos correspondientes.

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Es crucial revisar la fecha impresa en el billete y el nombre de la lotería para evitar confusiones con otros juegos que puedan tener sorteos simultáneos en la misma noche. Esta verificación previa evita errores administrativos a la hora de presentar la reclamación.

Si un jugador encuentra una coincidencia o tiene dudas sobre la validez de su billete, debe consultar directamente los canales de atención de la Lotería del Quindío. El personal de atención al cliente confirmará el resultado y explicará el procedimiento necesario para reclamar el premio.

La Lotería del Quindío recomienda conservar el billete o la fracción correspondiente para facilitar cualquier trámite de reclamación. Los jugadores deben asegurarse de que el documento físico esté en buen estado y sea legible para garantizar el cobro de los premios obtenidos en el sorteo 3026.