Lotería del Risaralda anuncia nuevo ganador con premio mayor de 2.333 millones

La Lotería del Risaralda confirmó un nuevo ganador del sorteo del 13 de noviembre de 2026. El premio principal asciende a 2.333 millones de pesos en una jornada que resalta el aporte social de la entidad.

La Lotería del Risaralda oficializó la existencia de un nuevo ganador en el sorteo realizado el viernes 13 de noviembre de 2026. Este resultado destacado se lleva la mayor parte de la bolsa de premios de la jornada, consolidando una vez más el estatus del juego de azar regional como una fuente de oportunidades económicas significativas para sus participantes. La entidad comunicó que el premio principal correspondió a una sola secuencia, cerrando un ciclo de ventas con alta expectativa en el departamento.

Detalles del Premio Mayor y Montos

El ganador principal de la Lotería del Risaralda obtuvo un premio cuantioso de 2.333 millones de pesos. Esta cifra representa la máxima recompensa disponible en el Plan de Premios establecido para esta edición específica. La estructura de pagos incluyó múltiples categorías secundarias que distribuyeron fondos adicionales hacia otros participantes. Además de la gran bolsa, se premió al Seco con 300 millones y al Ángel de la Suerte con 200 millones. Otros premios notables incluyeron la Mula Millonaria con 150 millones y el Milagro Millonario con 80 millones para sus respectivos dueños.

Also read '¡Qué orgullo verte brillar y llevar el talento barranquillero a lo más alto!': Char a Aria Vega

El esquema de recompensas continuó con montos decrecientes para mantener la participación masiva. La categoría Guaca de Oro entregó 60 millones para tres secos, mientras que los Cofres de Diamantes repartieron 50 millones entre cinco secos. La Trébol de la Fortuna premió con 40 millones a cinco participantes, y la categoría de Perlas entregó 35 millones para once secos. Finalmente, la Cosecha Millonaria cerró la tabla con premios de 30 millones. Esta distribución asegura que la lotería cumpla con su misión de fomentar el juego responsable mientras distribuye capital en la región.

Horarios de Sorteo y Fechas Clave

La Lotería del Risaralda, bajo el lema "Sentimiento de Todos", realiza sus jornadas oficiales todos los viernes a las 11:00 de la noche. Este horario es estándar y se mantiene vigente para todos los sorteos mensuales, con la excepción de los días festivos declarados. Cuando el viernes coincide con una fecha festiva, la entidad traslada la ejecución del sorteo al siguiente día hábil disponible. Esta regla operativa garantiza la transparencia y la continuidad del servicio para los apostadores habituales del departamento.

Advertisement

Para los participantes que deseen anticiparse, se ha confirmado que el próximo sorteo de Lotería del Risaralda se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2026. Es fundamental que los jugadores consulten siempre los canales oficiales de la entidad para verificar resultados y evitar fraudes. La comunicación directa es la única vía segura para obtener información precisa sobre la evolución de los premios y las nuevas series disponibles. Mantenerse informado a través de estas fuentes reduces el riesgo de confusiones sobre las fechas y los montos exactos.

Plazos de Cobro y Requisitos Legales

Existen normas estrictas sobre el tiempo disponible para reclamar las ganancias obtenidas en los sorteos. Según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para el pago de un premio a su presentación es de 30 días desde la fecha del sorteo. Sin embargo, para el premio mayor y otros montos altos, se aplica una normativa adicional que otorga un plazo máximo de un año contado a partir de la noche en que se realizó el sorteo de Súper Astro Luna. Si el ganador no reclama el premio dentro de ese período anual, pierde el derecho a cobrarlo y el dinero pasa por ley a los fondos del sistema de salud pública del país.

La conservación física del tiquete es un requisito indispensable para el cobro exitoso de cualquier premio. El sistema del punto de pago rechazará automáticamente cualquier boleto físico que esté borroso, mojado o roto. Por esta razón, es crucial cuidar el billete en perfectas condiciones desde el momento de la compra. Además, si el premio supera el tope de 2.251.000 pesos netos, estipulado por la DIAN, se aplicará automáticamente un descuento del 20% del valor total del premio por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. El operador entregará el saldo restante junto con el certificado de retención correspondiente para la documentación fiscal del ganador.

Contacto Oficial y Atención al Cliente

La Lotería del Risaralda mantiene una estructura de atención dedicada a resolver dudas y gestionar cobros. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos +57(606) 3236060, +57(606) 3236063 y +57(606) 3236079. Para consultas generales, el correo electrónico es info@loteriadelrisaralda.com, mientras que las notificaciones judiciales se gestionan exclusivamente a través de notificacionjudicial@loteriadelrisaralda.com. La entidad opera bajo una misión de altos estándares de confianza y responsabilidad, alineada con el apoyo a la ciencia y la innovación.

Advertisement

Las oficinas de la Lotería del Risaralda están ubicadas en la Calle 19 N 7-53 en Pereira, Risaralda, Colombia. Los horarios de atención al público van de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Durante los días sábado y domingo, las instalaciones permanecen cerradas. Esta organización horaria permite a los ganadores y jugadores planificar sus visitas o llamadas telefónicas con anticipación, asegurando una interacción eficiente con el personal autorizado de la entidad.