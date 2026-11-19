Conoce los resultados del sorteo de la Lotería del Valle del miércoles 18 de noviembre de 2026, con un premio mayor de 9.000 millones. Detalles de compra y reclamo aquí.

La Lotería del Valle, entidad de origen regional ubicada en el departamento del Valle del Cauca en el suroeste de Colombia, llevó a cabo su sorteo programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026. Este evento, conocido bajo el eslogan "Cambia tu Vida", se realiza diariamente a las 10:30 p. m., salvo que la fecha coincida con un día festivo nacional o local, caso en el cual la extracción se traslada al siguiente día hábil disponible. La operación mantiene su rigor administrativo bajo la vigilancia de la Gobernación del Valle y la Dirección Comercial de la institución.

Resultados del Sorteo del 18 de Noviembre de 2026

El premio mayor adjudicado en esta jornada tuvo un valor consolidado de 9.000 millones de pesos colombianos. Los participantes que adquirieron billetes o fracciones durante este periodo deben revisar sus combinaciones con la serie y el número ganador específicos de esta fecha. La estructura de premios sigue los parámetros establecidos por la entidad para garantizar la transparencia en la distribución de los fondos recaudados entre los diversos grupos de ganadores.

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Opciones de Compra y Canales Autorizados

La Lotería del Valle facilita el acceso al juego mediante tres modalidades distintas que cubren las necesidades de los diferentes tipos de jugadores a nivel nacional. La opción física consiste en la adquisición de billetes compuestos por tres fracciones, los cuales se comercializan exclusivamente a través de loteros autorizados y distribuidores físicos distribuidos en todo el territorio colombiano. Este método tradicional permite la interacción directa con el punto de venta.

La modalidad electrónica representa la modernización del proceso, donde los tiquetes se imprimen directamente desde computadores situados en diversos puntos de la ciudad y el país. Estos equipos están gestionados por distribuidores tecnológicos reconocidos como Gtech, Codesa, Benedan, Su Chance y Loticolombia, entre otros proveedores autorizados. Esta vía ofrece la ventaja de la inmediatez y la seguridad digital en la emisión del comprobante de compra.

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La modalidad de abonado está diseñada para usuarios que desean mantener una estrategia de juego constante, permitiendo la reserva de un número fijo para múltiples sorteos a lo largo del año fiscal. Esta suscripción puede abarcar desde un mínimo de cuatro sorteos hasta un máximo de 52 participaciones anuales. La contratación de este plan de prepago requiere la gestión directa en las oficinas de la Beneficencia del Valle, específicamente ante el Técnico de la Dirección Comercial ubicado en el piso 10 del edificio central.

Estructura de Premios y Costos de Entrada

El premio mayor representa la cifra más significativa del tablero, con un valor de 9.000.000.000 de pesos para el ganador principal. La estructura de premios secundarios incluye asignaciones específicas para diferentes combinaciones, tales como 500.000.000 de pesos para un secón, 100.000.000 de pesos para dos secos y 60.000.000 de pesos para tres secos. Adicionalmente, existen premios menores valorados en 40.000.000 de pesos y 30.000.000 de pesos para otras categorías.

El costo de participación está estandarizado para hacer el juego accesible. Un billete completo tiene un precio de 18.000 pesos, mientras que una fracción, equivalente a un décimo, se adquiere por 6.000 pesos aproximadamente. Estas tarifas reflejan la política de precios de la Lotería del Valle y la Gobernación del Valle para mantener la competitividad en el mercado de juegos de azar.

Plazos de Reclamo y Requisitos Administrativos

Es fundamental que los ganadores estén informados sobre el plazo legal para cobrar sus premios. La Lotería del Valle establece un límite estricto de 12 meses contados a partir de la finalización del sorteo correspondiente. Transcurrido este período sin que se haya realizado el reclamo, el premio se considera renuncia tácita y los fondos retornan al fondo social de la entidad.

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Los procedimientos de pago varían según el valor del premio obtenido. Para premios menores, inferiores a 48 UVT, basta con presentar la documentación básica y el tiquete original en un punto de venta autorizado. Los premios medianos, situados entre 48 y 181 UVT, requieren la diligenciación de formularios de identificación del ganador y formatos de control bajo la ley SIPLAFT. Finalmente, los premios superiores a 182 UVT exigen formatos especiales de identificación de pagos y una certificación bancaria reciente, no mayor a 30 días, a nombre del ganador para procesar el desembolso por transferencia electrónica.