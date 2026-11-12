Lotería del Valle sorteo 4874: $9.000 millones al número 1067 serie 198

Resultados del sorteo 4874 de la Lotería del Valle del 11 de noviembre de 2026. El premio mayor de $9.000 millones corresponde al billete 1067 serie 198 en Cali.

La Lotería del Valle celebró el sorteo número 4874 la noche del miércoles 11 de noviembre de 2026, entregando un premio mayor histórico de $9.000 millones de pesos. Este reconocimiento económico significativo fue asignado exclusivamente al billete con el número 1067, correspondiente a la serie 198. El ganador reside en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, lo que consolida a la región como foco principal de esta lotería departamental.

Detalle del Premio Mayor y Serie Ganadora

El ganador principal debe tener gran cuidado al verificar su ticket, ya que la identidad del billete se define por la combinación exacta del número y la serie. En esta ocasión, la serie identificada como 198 es el factor crítico que distingue al billete premiado de otros con números similares. La entidad emisora enfatiza la necesidad de respetar los ceros iniciales presentes en cada numeración para evitar confusiones administrativas o reclamos inválidos.

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Los premios menores se distribuyen en categorías escalonadas que comienzan con los secos de $500 millones y continúan con dos billetes de $100 millones. Siguiendo esta estructura, aparecen tres ganadores con premios de $60 millones cada uno y un solo billete que obtiene $40 millones. La categoría inferior agrupa a 25 beneficiarios que comparten el premio de $30 millones por billete, maximizando el alcance de los premios en esta jornada.

Estructura de Premios Menores y Validación

La lámina oficial de resultados muestra dos premios de $60 millones con el mismo número base 7507, pero distinguibles por sus series únicas: 029 y 098. Esta especificidad subraya la importancia de revisar ambas partes del cupón, pues un solo dígito diferente invalida el premio en cualquiera de sus fracciones. La Lotería del Valle mantiene este rigor para asegurar la transparencia y la integridad de cada sorteo realizado durante la semana.

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Para la recolección de premios inferiores a $20 millones, los ganadores pueden acudir directamente a los puntos de venta autorizados por la entidad en todo el territorio. Estos establecimientos están habilitados para el cobro inmediato, facilitando la experiencia del jugador y agilizando el flujo de caja para los beneficiarios. Se recomienda llevar el documento de identidad completo para facilitar el registro de la transacción en el sistema local.

Procedimientos para Reclamos de Alto Valor

Cuando el premio supera los $20 millones, el proceso cambia y requiere la presencia física del ganador en las instalaciones de la Beneficencia del Valle en Cali. Este requisito administrativo busca garantizar la seguridad de las transacciones de alto valor y el cumplimiento de las normativas fiscales correspondientes. El beneficiario debe presentar el billete original o la fracción ganadora junto con su documento de identidad vigente para completar el trámite.

La lista oficial publicada por la Lotería del Valle constituye la única fuente válida para la reclamación de cualquier premio en este sorteo 4874. Antes de proceder a cualquier gestión financiera, los jugadores deben contrastar sus números con la información oficial divulgada por la entidad. Esta verificación rigurosa protege a los ciudadanos de fraudes y asegura que solo los titulares legítimos reciban los fondos correspondientes.