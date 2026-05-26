Última semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026: reabre la "habitación tormenta" y se intensifican las campañas de voto

En la fase final del reality, los jefes de campaña apoyan a los cuatro finalistas y anuncian que la "habitación tormenta" vuelve a abrirse para afinar estrategias antes de la gran final y el premio de 400 millones de pesos.

En la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se tomó una determinación inesperada que ha generado gran expectativa entre los seguidores del reality.

A partir del lunes 25 de mayo, coincidiendo con el inicio de la última semana de competencia, los llamados "jefes de campaña" hicieron su aparición para acompañar a los cuatro finalistas que permanecen en la casa. Alexa Torrex se reincorporó al equipo de apoyo de Alejandro Estrada, mientras que Nicolás Arrieta tomó las riendas de la campaña de Valentino Lázaro.

Por su parte, Sofía Jaramillo asumió la planificación estratégica de Tebi Bernal y Mariana Zapata quedó a cargo de la directora de comunicaciones de Juanda Caribe. La misión principal de estos asesores es diseñar y ejecutar los mensajes que serán enviados a la audiencia nacional para maximizar la recaudación de votos y, de este modo, decidir quién se alzará como el nuevo ganador de la edición 2026.

Durante la reunión inicial, los jefes de campaña fueron recibidos por los conductores del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes les ofrecieron una cálida bienvenida y explicaron el contexto de la última fase del concurso. Fue en ese momento que el "jefe" de campaña anunció una decisión de último minuto que cambiaría la dinámica dentro de la casa: la "habitación tormenta" volverá a abrir sus puertas.

Este espacio, que había permanecido cerrado durante gran parte de la competencia, será habilitado nuevamente para que los exparticipantes que regresaron tengan un lugar donde trabajar en sus estrategias sin interrupciones. La apertura de la habitación tormenta permitirá a los finalistas y a sus equipos coordinar actividades, crear contenido y planificar acciones de interacción con el público de manera más eficiente, lo que podría ser decisivo en la disputa por los 400 millones de pesos que se entregarán al vencedor.

Con la casa ya a plena ocupación y la tensión en aumento, el programa ha anunciado una serie de eventos programados para los próximos días. El jueves se llevará a cabo un posicionamiento positivo en el que participarán todos los concursantes de la tercera temporada, una acción que servirá para reforzar la imagen de los participantes ante la audiencia.

Finalmente, el viernes se celebrará la gran final, momento en que se revelará quién será el nuevo campeón y se le entregará el premio económico. Los seguidores podrán seguir cada emoción y desarrollo a través de la aplicación oficial y la señal principal del Canal RCN, que mantendrá la transmisión en vivo de todos los acontecimientos. Esta última semana promete ser intensa, con alianzas estratégicas, sorpresas inesperadas y la presión de los votos que determinarán el destino de los finalistas





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