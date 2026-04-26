Último Día de la Feria Inmobiliaria Vanguardia en Bucaramanga: ¡No se la Pierda!

Aproveche el último día de la Feria Inmobiliaria Vanguardia en Neomundo, Bucaramanga. Encuentre proyectos VIS y no VIS, opciones de financiación y las últimas tendencias en vivienda sostenible. Un evento imperdible para compradores e inversionistas.

No se pierda la oportunidad de asistir al último día de la Feria Inmobiliaria de Vanguardia , un evento imperdible para aquellos que sueñan con adquirir una vivienda o realizar una inversión inteligente en el sector inmobiliario.

Este domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, Neomundo en Bucaramanga se convertirá en el epicentro de las oportunidades habitacionales, reuniendo a las principales constructoras, entidades financieras y aliados estratégicos del país. La feria, que ya se encuentra en su edición número 21, se consolida año tras año como el escenario ideal para encontrar la vivienda perfecta, adaptada a cada estilo de vida y presupuesto.

El primer día, celebrado el sábado, fue un rotundo éxito, con miles de familias, incluyendo niños y mascotas, visitando los stands y explorando las novedades de los proyectos más destacados. La atmósfera vibrante y la amplia oferta de opciones convirtieron la jornada en una experiencia enriquecedora para todos los asistentes. La Feria Inmobiliaria Vanguardia llega en un momento crucial para el mercado, que muestra signos claros de reactivación.

Los datos recientes del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) revelan un aumento en el área licenciada para construcción en los últimos periodos, lo que indica un mayor dinamismo en la actividad edificadora. Este contexto favorable, sumado a la concentración de actores clave del sector en un solo lugar, convierte a la feria en una oportunidad única para acceder a alternativas de crédito y proyectos innovadores.

Empresas de renombre como Inacar, Urbamares, Zabdi, Sumas, Segen FP, Constructora H. Valderrama, Ruitoca, Marval, ProinPark, Coinobras, Urbansa, Condominio Altos de Rosales, Drive Control, Mardel y Novalia, entre otras, exhiben sus proyectos, ofreciendo una amplia gama de opciones tanto para vivienda de interés social (VIS) como para vivienda no VIS. Además, entidades financieras como INVISBU, PriceSmart, Coasmedas y el Fondo Nacional del Ahorro brindan asesoría personalizada y portafolios de productos financieros diseñados para facilitar la compra de vivienda.

La feria no solo se trata de encontrar la vivienda ideal, sino también de obtener la financiación adecuada y comprender todos los aspectos relevantes de la transacción. Una de las noticias más destacadas de esta edición es la oferta del Fondo Nacional del Ahorro para el año 2026: financiación de hasta el 100% del valor del inmueble.

Esta iniciativa representa un gran avance para los compradores, ya que elimina una de las principales barreras de acceso a la vivienda, la cuota inicial. Además de las opciones de crédito hipotecario, leasing habitacional y ahorro programado, la feria ofrece la posibilidad de evaluar las condiciones de entrega, las características de los desarrollos y los beneficios adicionales que ofrecen las diferentes empresas.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central en la feria, con un número creciente de proyectos que incorporan criterios de diseño que priorizan la luz natural y la eficiencia en el uso de recursos como el agua y la energía. Muchos desarrollos cuentan con certificaciones como EDGE, que avalan su compromiso con el medio ambiente. Esta tendencia responde a una demanda cada vez mayor por soluciones habitacionales más eficientes, responsables y alineadas con los principios de sostenibilidad.

No pierda la oportunidad de explorar todas las opciones disponibles y encontrar la vivienda de sus sueños en la Feria Inmobiliaria Vanguardia. Es el momento de hacer realidad su proyecto habitacional y construir un futuro mejor





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