Atlético Nacional busca revancha en Liga Betplay 2026. Lucas González llama a Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez para enfrentar a Once Caldas en Palogrande.

El Atlético Nacional iniciará su búsqueda de revancha deportiva este sábado al enfrentar a Once Caldas en el estadio Palogrande, con el compromiso programado desde las 8:15 p.m. Este duelo marca el comienzo de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2-2026, una competición donde el equipo antioqueño necesita resetear su mentalidad tras un período difícil. El técnico Lucas González busca aprovechar esta nueva etapa del campeonato para cambiar el panorama que ha marcado las últimas semanas del club en Medellín.

Convocatoria con回归 de jugadores clave

El director técnico Lucas González reveló este viernes la lista oficial de convocados para el partido contra Once Caldas, conformada por veinte futbolistas que ofrecen diversas alternativas tácticas. Un punto destacable en esta convocatoria es el regreso de Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Felipe Marín, quienes se reincorporan tras haber estado vinculados a las selecciones nacionales. Su disponibilidad devuelve opciones al cuerpo técnico para estructurar el once titular que buscará los tres puntos en condición de visitante.

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La portería estará a cargo de Franco Armani y Luis Marquínez, quienes lideran la lista de convocados. En la línea defensiva, González cuenta con César Haydar, William Tesillo, Andrés Reyes, Andrés Román, el ya mencionado Velásquez y Neyner Parra. Esta selección de jugadores responde a la necesidad de robustecer la retaguardia, un aspecto que ha sido crítico en los últimos encuentros disputados por el club.

El mediocampo presentará una profundidad significativa con Mateus Uribe, Juan Manuel Zapata, Elías Cabrera, Jorman Campuzano, Felipe Marín y Edwin Cardona. Además, el experimentado James Rodríguez también figura en la nómina, junto con Juan Manuel Rengifo, lo que brinda al entrenador múltiples combinaciones para controlar el ritmo del juego. La línea ofensiva estará integrada por Marlos Moreno, Emanuel Benítez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, quienes tendrán la misión de convertir las oportunidades creadas.

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Reacción ante eliminación de Copa Betplay

Este encuentro tiene un peso emocional y deportivo considerable tras la reciente salida de Atlético Nacional de la Copa Betplay. El equipo fue eliminado en semifinales por Once Caldas, tras empatar 2-2 en el partido de vuelta y desperdiciar una ventaja de dos goles. La serie concluyó con un marcador global de 3-3, donde Nacional perdió 4-3 en la definición por penales, un resultado que aún genera frustración en la afición.

La forma en que ocurrió la eliminación ha generado cuestionamientos hacia Lucas González y varios componentes del plantel. El entrenador reconoció postpartido que el equipo necesita corregir su comportamiento para aspirar al título del campeonato. González declaró explícitamente: "Si queremos ser campeones, tenemos que encontrar la forma de encajar menos goles", señalando la pérdida de control del juego en situaciones de ventaja como uno de sus principales dolores de cabeza.

Un dato preocupante para la directiva y los seguidores es el rendimiento defensivo reciente. Nacional acumula cinco partidos consecutivos recibiendo goles y no mantiene su arco en cero desde el 29 de octubre, fecha en la que venció 2-0 a Independiente Santa Fe. Esta racha negativa ha aumentado la presión sobre la defensa, especialmente con la llegada de un rival directo como Once Caldas.

Desafío anímico en Palogrande

El compromiso ante Once Caldas representa un reto tanto deportivo como anímico para la plantilla antioqueña. El recuerdo de la eliminación temprana en la copa local pesa, pero el inicio de los cuadrangulares ofrece una vía inmediata para redimirse y recuperar la confianza. Lucas González lanzó un mensaje contundente tras la baja en copa, expresando su dolor y rabia, pero también la determinación de seguir adelante.

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Ante esta presión, jugadores como Franco Armani han pedido perdón a los hinchas por la falta de concentración en la parte complementaria del partido decisivo. La gestión emocional del grupo será clave para el sábado. El entrenador sabe que para revertir la narrativa negativa, debe lograr que el equipo encuentre soluciones prácticas a corto plazo en el campo de juego.

La expectativa en el estadio Palogrande será alta, dado que el resultado impactará directamente en la moral del equipo para el resto de la fase final de la Liga Betplay 2-2026. La presencia de figuras retornadas como Rengifo y Marín, sumada a la experiencia de Rodríguez, podría ser el factor diferenciador. El equipo deberá demostrar que ha interiorizado las correcciones señaladas por su cuerpo técnico.

El futuro inmediato de Nacional dependerá de su capacidad para responder en este primer compromiso de los cuadrangulares. La combinación de las nuevas incorporaciones y la continuidad de los figuras habituales busca equilibrar el equipo. El objetivo es claro: iniciar con buen pie para minimizar el daño causado por la eliminación en copa y mantener viva la esperanza de ganar el título local en esta edición.