El técnico Lucas González enfrenta severas críticas por sus decisiones en la convocatoria y cambios de Atlético Nacional, generando debate sobre su gestión del equipo en la Copa.

Los hinchas de Atlético Nacional expresan su descontento directo con el entrenador Lucas González, centrado específicamente en su interpretación de los partidos, la conformación de las nóminas titulares y la administración de los cambios. Existe una percepción generalizada de que estas decisiones no corresponden con el rendimiento actual de los futbolistas, sus características individuales o las sociedades que el equipo logra construir dentro del campo durante los encuentros.

Rotaciones cuestionadas a jugadores en racha

Lucas González ha sido señalado por retirar a futbolistas que vienen de tener actuaciones destacadas, perdiendo su lugar en el equipo en momentos clave. Los casos de Kevin Parra y Edwin Cardona ilustran claramente esta contradicción en su gestión, ya que ambos habían sido figuras en el partido de liga previo al compromiso de vuelta por Copa frente a Once Caldas. Su rendimiento anterior sugería continuidad, pero terminaron en el banco de suplentes, lo que genera interrogantes sobre el respaldo al buen momento individual.

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Esta situación se repite con César Haydar, quien ha mostrado dificultades evidentes cuando es utilizado como lateral, mientras que sus mejores presentaciones recientes se han producido jugando como central. Sin embargo, el cuerpo técnico volvió a ubicarlo por un costado, decisión que afectó su rendimiento y demuestra la necesidad de adaptar las posiciones a las fortalezas de cada jugador para no perjudicar el funcionamiento colectivo.

Gestión ofensiva y cambios tácticos controvertidos

El manejo del ataque también está bajo escrutinio, especialmente en relación con Alfredo Morelos, quien venía construyendo una sólida sociedad con Elías Cabrera, conexión reflejada en el primer gol de Nacional. No obstante, Cabrera fue sustituido durante el segundo tiempo bajo el argumento de un golpe, una decisión que resultó confusa al observar que también fue retirado James Rodríguez, quien disputaba uno de sus mejores partidos con la camiseta verdolaga.

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Mantener a James Rodríguez en el campo y acompañarlo con Edwin Cardona habría sido una alternativa interesante para administrar la pelota y reducir las posibilidades de ataque del rival mediante la posesión. En lugar de esa estrategia, el equipo perdió herramientas clave para controlar el desarrollo del encuentro. Además, la insistencia en modificar posiciones durante el partido, como enviar a Emanuel Benítez hacia la banda izquierda después de generar peligro por la derecha, o jugar a Marlos Moreno como extremo derecho pese a su eficacia desde la izquierda, alimenta la percepción de una rigidez táctica.

Continuidad vs. rendimiento en la plantilla

La discusión no busca señalar que un futbolista deba ser titular permanentemente, sino cuestionar los criterios del cuerpo técnico al tomar esas decisiones. Juan José Rosa ha perdido protagonismo, mientras Nicolás Rodríguez continúa recibiendo oportunidades pese a un rendimiento que lleva varios partidos sin convencer, lo que dificulta entender por qué algunos jugadores que atraviesan buen momento pierden continuidad sin argumentos futbolísticos suficientes.

Finalmente, el momento de las sustituciones y la falta de flexibilidad en la lectura del juego frente a Once Caldas consolidan la crítica hacia la gestión de Lucas González, evidenciando una desconexión entre las capacidades de los jugadores y las decisiones estratégicas tomadas por el entrenador en los momentos definitorios del compromiso.