Lucas González critica convocatoria de la Selección Colombia para Atlético Nacional

El técnico de Atlético Nacional cuestiona la diferencia de tratamiento entre clubes colombianos y extranjeros por las convocaciones a la Selección Colombia.

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, ha expresado su firme desacuerdo con la reciente convocatoria de la Selección Colombia para amistosos frente a Chile. La decisión del seleccionador Néstor Lorenzo de llamar a dos futbolistas clave del club, Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, obliga a la directiva verdolaga a disputar el inicio de la semifinal de la Copa BetPlay sin sus titulares. Este conflicto revela una tensión latente entre las exigencias del calendario clubístico y los compromisos internacionales que afectan desproporcionadamente al fútbol nacional.

Desigualdad en el trato entre clubes nacionales y extranjeros

El estratega de Atlético Nacional señaló que existe una incoherencia grave en cómo se manejan las convocaciones entre las instituciones del país y las del exterior. González argumenta que mientras los clubes colombianos deben desprenderse de sus jugadores bajo pena de sanción, las entidades internacionales tienen la posibilidad de retener a sus futbolistas en ciertas circunstancias. Esta disparidad de trato genera una ventaja competitiva para los equipos foráneos y una desventaja estructural para las filas locales.

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Para ilustrar esta situación, el técnico hizo referencia al caso específico del arquero colombiano Álvaro Montero, quien actualmente juega en Argentina. Montero permanece con su equipo internacional para disputar la semifinal de la Copa en ese país, evitando así la interrupción de la continuidad táctica. En contraste, los jugadores de Atlético Nacional deben viajar obligatoriamente, lo que deja al equipo local en una desventaja clara al comenzar una fase decisiva del torneo continental.

Impacto en la planificación del primer plantel verdolaga

La preocupación de Lucas González trasciende la ausencia de solo dos jugadores, ya que la coincidencia de múltiples convocatorios nacionales representa un desafío logístico mayor. La presencia simultánea de llamados a la Selección Colombia Sub-20 y a la Selección Colombia Sub-17 ha provocado que el equipo pierda entre ocho y nueve futbolistas que forman parte habitual del primer plantel. Esta merma significativa complica severamente la planificación deportiva del entrenador.

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González explicó que la pérdida de tantos elementos clave ocurre justo cuando el equipo comienza la fase definitiva del año. La reorganización de las alternativas tácticas y la búsqueda de soluciones rápidas son necesarias para afrontar los primeros compromisos de los cuadrangulares semifinales. En esta etapa, cada punto puede resultar determinante en la lucha por llegar a la final, lo que hace que la disponibilidad de los jugadores sea un recurso escaso y crítico.

Consecuencias inmediatas y próximos pasos institucionales

La situación obliga a la dirección técnica de Atlético Nacional a buscar respuestas inmediatas ante la ausencia de figuras tan importantes como Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez. El entrenador ha solicitado que se encuentre una forma de evitar que esta dinámica continúe perjudicando a los clubes colombianos. La coherencia en el manejo de las convocatorias es vista como un requisito esencial para mantener la competitividad del fútbol nacional en escenarios internacionales.

Los próximos pasos incluyen la adaptación de la plantilla a estas bajas y la preparación para una semifinal de Copa que exige máxima concentración. La directiva y el cuerpo técnico deben trabajar en conjunto para mitigar el impacto de estas ausencias durante los primeros partidos de los cuadrangulares. La resolución de este conflicto implica no solo ajustes tácticos, sino también una reflexión institucional sobre cómo proteger a los jugadores y al club de estas interrupciones recurrentes.