El técnico Lucas González ajusta la defensa de Atlético Nacional con tres zagueros y extremos naturales para enfrentar a Santa Fe en los cuadrangulares.

Lucas González ha implementado cambios tácticos significativos en la defensa de Atlético Nacional durante los últimos dos encuentros del torneo, enfrentando a Once Caldas y al DIM. El estratega verde optó por reestructurar la línea de cuatro defensas tradicional, introduciendo una formación con tres centrales para fortalecer el punto más débil del equipo en la Liga Betplay 2026-2.

La estrategia de los tres centrales

El cambio de esquema visualizó a William Tesillo, Andrés Reyes y Néider Parra como los tres zagueros fundamentales en los partidos disputados en Manizales y en el Atanasio Girardot. Esta alineación buscó mejorar la solidez defensiva, logrando mantener el arco invicto ante Once Caldas, aunque el DIM aprovechó una contragolpe para anotar un tanto en el encuentro posterior.

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La dinámica de este bloque defensivo requiere una adaptación constante de los jugadores según la posesión del balón. Cuando Nacional recupera la pelota, los tres centrales ajustan sus posiciones para apoyar la salida, mientras que al perderla, deben replegarse rápidamente para sostener las posesiones rivales y evitar espacios peligrosos.

Adaptaciones según el rival

Jorman Campuzano cumplió un rol crucial como cabeza de área, adheriéndose a la defensa cuando el equipo verde perdía la pelota, quedando Néider Parra como dupla central con Tesillo y Reyes actuando como laterales. Esta configuración permitió al equipo mantener un equilibrio defensivo más estable, especialmente notable en la segunda fecha de los cuadrangulares finales contra el Medellín.

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Los extremos también jugaron un papel vital en esta nueva estructura táctica. En el primer tiempo del partido contra el DIM, Marlos Moreno y Emanuel Benítez ofrecieron dos hombres de ataque por banda para generar amplitud en la salida. Sin embargo, la entrada de Samuel Velásquez por la izquierda en la segunda mitad introdujo un lateral natural que aportó mayor orden y estabilidad a la línea de cinco.

Declaraciones del estratega verde

Lucas González explicó en rueda de prensa que la decisión de jugar con tres centrales y dos extremos naturales responde a la necesidad de flexibilidad. El técnico señaló que ajustará la formación en función del análisis previo del siguiente rival, el Independiente Santa Fe, considerando opciones con tres centrales y un lateral derecho o izquierdo.

González enfatizó que no puede centrarse en los partidos futuros de manera anticipada, pero confirmó que todas las posibilidades tácticas están sobre la mesa. Esto incluye la posibilidad de volver a una formación con dos centrales y dos laterales si las circunstancias del juego lo requieren, demostrando una versatilidad estratégica clave para la etapa decisiva del campeonato.

Enfrentamiento ante Santa Fe

El siguiente desafío de Atlético Nacional es ante Independiente Santa Fe, un equipo que Lucas González reconoce por su excelente nivel y la capacidad de vencer a Once Caldas en cuatro partidos, algo que el equipo verde no logró en el mismo período. El técnico resaltó la calidad de los jugadores santafereños como una ventaja significativa para el duelo próximo.

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La motivación para el partido también incluye el factor ambiente, ya que González siente que el estadio acompaña al equipo de manera especial, compensando la ausencia de hinchas en el encuentro fuera de casa. El estratega confirmó que el objetivo es plantear el partido con la determinación de ganar, cumpliendo con las exigencias de la historia del club y su afición.