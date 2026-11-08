Lucas González y Carlos Antonio Vélez polemizan por convocatoria de Selección Colombia

El técnico de Atlético Nacional criticó la salida de jugadores a la Selección. Carlos Antonio Vélez respondió con críticas sobre su uso y la falta de minutos en la roja.

La reciente convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre ha desatado un intenso debate en el ámbito del fútbol nacional. El conflicto central involucra al entrenador del Atlético Nacional, Lucas González, al seleccionador Néstor Lorenzo y al periodista Carlos Antonio Vélez. La reacción del comunicador se hizo pública el domingo 8 de noviembre, tras las declaraciones del técnico verdolaga.

Polemica sobre el uso de jugadores titulares

Carlos Antonio Vélez publicó un mensaje en su cuenta de X que, aunque no nombró directamente a los entrenadores, dejó claros sus argumentos. Vélez cuestionó que un director técnico se queje por la convocatoria de sus jugadores cuando habitualmente no les otorga minutos de juego constantes. Sostuvo que si un futbolista es seleccionado, la obligación es ponerlo a jugar y no usarlo como relleno o para viajar sin participación real.

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El periodista señaló que existe una contradicción cuando se reclama por la salida de figuras, pero estas no son las habituales alternativas dentro de la cancha del club. Este comentario directos a la situación de Lucas González y a la metodología de trabajo de la Selección en general.

El reclamo de Lucas González ante las ausencias

La molestia inicial de Lucas González surgió tras la victoria de Atlético Nacional sobre Deportivo Pereira con un marcador de 4-3. El técnico reconoció que es un orgullo que jugadores como Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo sean llamados a la roja, pero expresó su frustración por perderlos en momentos clave.

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González argumentó que existe una falta de coherencia en las normas comparando la situación con clubes del exterior. Citó el caso de Álvaro Montero, quien no fue convocado por Néstor Lorenzo y pudo quedarse con Boca Juniors para disputar la semifinal de la Copa Argentina. Afirmó que los clubes colombianos no tienen este privilegio y deben enviar a sus jugadores bajo amenaza de sanción.

El impacto en el Atlético Nacional es significativo. González informó que la pérdida de recursos humanos oscilará entre ocho y nueve futbolistas del primer equipo. Esta cifra incluye a los llamados a la selección absoluta y a las categorías juveniles, lo que debilita la plantilla para la semifinal de la Copa BetPlay contra Once Caldas.

Consecuencias deportivas y próximas fechas

La disputa refleja tensiones estructurales entre los clubes locales y la federación. La situación de Álvaro Montero en Argentina sirve de ejemplo de las condiciones dispares que enfrentan los clubes. Mientras allá se permite la continuidad para compromisos finales, en Colombia se prioriza la convocatoria sin garantías de juego.

La próxima parada para el Atlético Nacional será la serie decisiva de la Copa BetPlay. Con la reducción de su plantilla efectiva, Lucas González deberá gestionar un equipo reducido. Los próximos días serán cruciales para determinar si las políticas de convocatoria cambiarán ante la presión de los entrenadores.