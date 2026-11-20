El autor antioqueño presenta 'Guía la lenta hiedra, María', finalista del Premio Biblioteca Narrativa de EAFIT, explorando la violencia rural desde la novela encadenada.

Lucas Vargas Sierra se consolida como uno de los cuatro finalistas del Premio Biblioteca Narrativa de EAFIT con su obra Guía la lenta hiedra, María. Este libro de relatos encadenados funciona conceptualmente como una novela, abordando un crimen real ocurrido en Santa Bárbara, Antioquia, transformado mediante la invención literaria.

El escritor publicó su primer libro de cuentos en 2017 bajo el sello Tragaluz y ahora regresa con una estructura narrativa compleja. Su punto de partida fue una crónica periodística que describió hechos atroces, los cuales sirvieron como sustrato para crear una historia con un detective mediocre, un coro griego y jardines inspirados en el Parque de los monstruos de Bomarzo.

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Del periodismo a la invención ficcional

El acceso a los hechos no provino directamente de la noticia de sangre, sino de una crónica publicada por Universo Centro. Vargas leía este texto cuatro o cinco veces seguidas debido a la calidad narrativa y el impacto emocional que generaba. La historia no lo soltaba y decidió entrarle con la ficción para iluminar hacia adentro los sucesos.

De la realidad periodística solo conservó el sustrato fáctico y el nombre del pueblo. Considera que Santa Bárbara es un oxímoron hermoso porque la santidad contradice la violencia. Todo lo demás es completamente ficcional, ya que su investigación es interna y no quería ponerle límites a la imaginación.

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Estructura y referentes literarios

Cada relato funciona por separado pero conforman una novela única. Tuvo como referente mayor a Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson. Esto llevó a explorar un lenguaje y estructura distintos en cada cuento, tanto por juego como por necesidad de exploración ante el descoloque de la información real.

Se mencionan referencias a Ferreira y a la obra de Cartarescu. En Solenoide hay páginas enteras de socorro repetido, un juego que Vargas incorpora con una palabra repetida. Reconoce que la literatura roba y se sienta a escribir con todo lo leído encima, desde la escuela estadounidense hasta el neobarroco latinoamericano o lo onírico rumano.

Violencia y contextos rurales

Existe una pregunta constante: no hay violencias sobre el vacío. Lo que le ocurre a la mujer de la realidad y de la ficción no ocurre sobre nada. Es una violencia con una manifestación puntual como el asesinato, pero está acunada en toda otra manifestación de violencia exterior que precede el hecho.

La sensación que evoca el contexto es de anacronismo. Estamos en el siglo XXI con ciertos triunfos de la modernidad y ocurre esto con murmuración en el pueblo y testimonios sobre duda de brujería. Que una voz oficial tenga que salir a hacer aclaraciones sobre algo así resulta ridículo para el autor.

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Ecosistema literario y recepción

Lucas Vargas destaca la diversidad de las fuentes en los premios, agradeciendo que vengan libros de editoriales independientes y universitarias. Considera que esto habla de un ecosistema saludable, el cual siempre es diverso. Apunta a que el criterio de los jurados es un gusto cultivado y el contexto de lectura es azaroso.

El jardín del terrateniente en la obra es el Parque de los monstruos de Bomarzo, del duque Pier Paolo Orsini. Este lugar juega con la lógica de una riqueza construida en el ejercicio de la violencia. El terrateniente patrocina a un gran artista del pueblo que vive del dinero turbio, cerrando el círculo de la ficción.