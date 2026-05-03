Lucha final por los últimos cupos a cuartos de final en la Liga BetPlay Dimayor I-2026

La fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 define los últimos equipos clasificados a los cuartos de final. Seis equipos ya avanzaron, mientras otros seis luchan por los dos cupos restantes en partidos emocionantes este domingo 3 de mayo.

La fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 está en pleno desarrollo, y con ella se definen los últimos equipos clasificados a los cuartos de final .

Hasta el momento, seis equipos ya han asegurado su lugar en los play-off, mientras que otros seis clubes luchan por los dos cupos restantes que dan acceso a la fase final. Este domingo 3 de mayo, la jornada cerrará con cinco partidos clave que se disputarán en simultáneo a partir de las 3:30 de la tarde.

Los equipos en disputa por los últimos puestos son Internacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas. La emoción está servida en la liga colombiana, donde cada punto puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse fuera de la competencia. Ya se han jugado tres partidos de la jornada, aunque estos no influyen en la clasificación. Boyacá Chicó logró una victoria contundente al golear 3-0 a Llaneros en el Estadio La Independencia.

El equipo local mostró una eficacia demoledora frente al arco, sellando un triunfo que contrasta con su irregular racha reciente y su delicada posición en la tabla. Santiago Mera, una de las figuras del encuentro, abrió el marcador en el minuto 8 con un disparo certero desde fuera del área. Jairo Molina, delantero clave del Boyacá Chicó, amplió la ventaja en el minuto 47, aprovechando una asistencia de Mera para definir con precisión.

Poco después, en el minuto 51, Delio Ramírez sentenció el encuentro con un potente disparo desde fuera del área, dejando el marcador en un inalcanzable 3-0. Por otro lado, Jaguares de Córdoba se impuso por 2-0 ante Cúcuta Deportivo en el Estadio Jaraguay de Montería. Los goles de Santiago Cubides y Yairo Moreno sellaron un triunfo trabajado para los felinos. Los partidos restantes de la jornada prometen ser igual de emocionantes.

A las 3:30 de la tarde, se enfrentarán Independiente Medellín vs Águilas Doradas, Fortaleza vs Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe vs Internacional de Bogotá, Alianza Valledupar FC vs Millonarios FC y Deportes Tolima vs Deportivo Cali. Más tarde, a las 5:45 de la tarde, Junior FC se medirá ante Deportivo Pasto, mientras que América de Cali enfrentará a Deportivo Pereira.

La lucha por los últimos cupos a los cuartos de final está más reñida que nunca, y los equipos tendrán que dar lo mejor de sí para asegurar su lugar en la siguiente fase





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