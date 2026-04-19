Lucha Intensa en la Liga BetPlay: Tolima hunde a Pereira y la Clasificación se Aprieta

La jornada 17 de la Liga BetPlay deja resultados cruciales que apretan la lucha por la clasificación. Deportes Tolima se afianza y condena a Pereira, mientras Fortaleza sorprende y otros aspirantes pierden terreno. La tabla se ajusta de cara a las últimas fechas.

La jornada 17 de la Liga BetPlay ha intensificado la batalla por un cupo entre los ocho primeros, con un nuevo equipo superando el promedio histórico de clasificación en campeonatos de 19 fechas. En Ibagué, Deportes Tolima asestó un golpe definitivo a Deportivo Pereira , relegándolo al último lugar del que ya no podrá escapar en las dos fechas restantes.

El equipo dirigido por Lucas González se impuso 2-0 en el Manuel Murillo Toro, con anotaciones de Adrián Parra y Bryan Rovira, alcanzando los 30 puntos, cifra que lo sitúa un punto por encima del umbral histórico para clasificar. Pereira, por su parte, acumula 22 partidos sin conocer la victoria y se encuentra a solo dos jornadas de convertirse en el primer equipo en finalizar una fase de todos contra todos sin triunfos, emulando lo ocurrido con Alianza Petrolera en la Liga 2021-I. En otro encuentro, Fortaleza logró frenar a Águilas Doradas, impidiéndole aprovechar la oportunidad de ingresar, al menos provisionalmente, en la zona de clasificación. Los dirigidos por el Fortaleza vencieron 2-0, gracias a un gol de Jhoiner Salas y un autogol de Hernán Lopes. El equipo de Fortaleza mantiene sus opciones vivas con 19 puntos, a cuatro del octavo clasificado, Deportivo Cali, que además tiene un partido pendiente contra América de Cali. El equipo escarlata, bajo la dirección del venezolano Rafael Dudamel, dejó escapar una oportunidad crucial para consolidarse entre los ocho mejores al perder 1-0 contra Boyacá Chicó el viernes. A pesar de la victoria, Boyacá Chicó continúa en zona de descenso, mientras que el gol de Jairo Molina definió el encuentro. El mismo viernes, Deportivo Pasto consolidó su segundo puesto y se acerca a asegurar la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales, tras su victoria 2-3 sobre Jaguares en Montería. Andrés Rentería anotó un doblete para Jaguares, pero Andrey Estupiñán, Wilson Morelo y Enrique Serje sentenciaron el triunfo del equipo entrenado por el español Jonathan Risueño. Los resultados de la jornada hasta el momento son: Jaguares 2-3 Pasto, Boyacá Chicó 1-0 Cali, Tolima 2-0 Pereira y Fortaleza 2-0 Águilas Doradas. La fecha continuará con los siguientes encuentros: Santa Fe vs. Cúcuta (domingo, 2 p. m.), Alianza Valledupar vs. Medellín (domingo, 4:10 p. m.), Junior vs. Llaneros (domingo, 6:20 p. m.), América vs. Millonarios (domingo, 8:30 p. m.). El cierre de la jornada se dará el lunes con los partidos Once Caldas vs. Internacional de Bogotá (6:20 p. m.) y Nacional vs. Bucaramanga (8:30 p. m.). La lucha por clasificar a las fases finales se torna cada vez más apretada, con varios equipos luchando por asegurar su lugar en la siguiente etapa del campeonato colombiano. La fecha 17 ha sido testigo de resultados sorpresivos y actuaciones destacadas que reconfiguran la tabla de posiciones, aumentando la emoción y la incertidumbre en las últimas dos jornadas de la fase regular. La definición de los clasificados promete ser apasionante, con puntos vitales en juego para todos los contendientes que buscan un cupo entre los ocho. La consistencia y el buen rendimiento en estas últimas fechas serán cruciales para definir los equipos que avanzarán a la siguiente ronda, donde la presión aumenta y cada partido se juega como una final. El panorama de la Liga BetPlay se presenta más emocionante que nunca, con la competencia al rojo vivo y la posibilidad de que cualquier equipo pueda dar la sorpresa





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