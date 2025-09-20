Luciano Pons brilla con un golazo y lidera al Atlético Bucaramanga en un partido especial

El delantero argentino Luciano Pons tuvo una actuación destacada al anotar un golazo para el Atlético Bucaramanga, consolidándose como líder goleador de la Liga BetPlay II-2025. El partido tuvo un significado especial para Pons, pues su padre se encontraba en la tribuna y su esposa celebraba su cumpleaños. El jugador compartió detalles sobre su presente en el equipo, sus objetivos y la importancia de la familia en la carrera de un futbolista.

Luciano Pons volvió a marcar un golazo con el Atlético Bucaramanga , en un encuentro muy especial para él, ya que su padre estaba en la tribuna y su esposa celebraba su cumpleaños. El delantero argentino alcanzó los siete goles en la Liga BetPlay II de 2025, consolidándose como el máximo goleador. Además, sumó 19 anotaciones vistiendo la camiseta del Bucaramanga, con tres asistencias en su haber.

Al finalizar el partido, donde los 'Leopardos' vencieron 2-0 a Deportes Tolima, el atacante rosarino compartió detalles sobre su presente en el equipo y sus metas futuras.\“Venimos de una gira bastante difícil, con contrincantes muy exigentes, que son de los mejores en este país. El ritmo fue muy intenso y, en el primer tiempo del partido contra Nacional, sentí una molestia en la parte posterior de la pierna, por lo que preferí que jugara otro compañero que estuviera al 100%, ya que no podemos darnos el lujo de regalar nada”, explicó Pons en relación a su ausencia frente al América y su tiempo en el banquillo contra el Tolima. Para el delantero argentino, estar en óptimas condiciones es fundamental. “Siempre pienso en el equipo, y el que esté al 100% debe jugar. Necesito cuidarme, porque siento una molestia, y la idea es estar bien para beneficiar al equipo”, añadió el goleador del campeonato. Además, no escatimó elogios para Fabián Sambueza, quien le brindó la asistencia para el 2-0 definitivo. El '10' también había abierto el marcador para los 'auriverdes'. “Jugar con Fabián Sambueza es como si todo fuera sencillo. En mi gol, él se llevó a dos rivales, y con su movimiento me dejó frente al arco. El mejor jugador que tenemos en el campo es el ‘Chino’; cuando el balón pasa por sus pies, sabemos que algo bueno sucederá debido a su visión, su juego y su técnica, lo cual facilita todo”, resaltó Pons. El futbolista, proveniente de la Universidad de Chile, reveló la razón de su emotiva celebración y cómo ha manejado la ansiedad por no marcar goles.\“Celebré el gol con entusiasmo porque no estaba marcando, tenía oportunidades, pero no concretaba, y uno se pone ansioso. He estado trabajando con un psicólogo que realmente me ha ayudado mucho a controlar la ansiedad, a estar tranquilo y saber que me recuperaría”, indicó Luciano. Adicionalmente, reveló que su padre estaba en la tribuna y su esposa cumplía años, lo que le brindó una motivación extra. “También, mi padre estaba en la tribuna y hacía tiempo que no podía verme jugar, tenerlo fue muy bonito y el cumpleaños de mi esposa era algo muy especial. Quería dedicarle un gol, y pude hacerlo”, expresó el delantero del Bucaramanga. En cuanto a los objetivos, dejó claro que clasificar es la prioridad. “Estamos enfocados en estar entre los ocho, porque el Bucaramanga, después de ganar la estrella, no ha vuelto a clasificar, y un club que lucha día a día debe estar nuevamente entre los ocho”, afirmó el delantero. Finalmente, envió un mensaje a los jóvenes que aspiran a ser futbolistas profesionales. “El mensaje para los jóvenes es que lo más importante es estudiar, eso te hace mejor persona, mejor jugador, te hace entender muchas cosas en el campo de juego. Y a los padres, que los acompañen siempre, porque no siempre las cosas salen bien, a veces habrán dificultades, y es ahí donde la familia debe apoyar y seguir luchando y soñando en grande”, concluyó el goleador





