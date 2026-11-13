Lucio Chiquito Caicedo, fundador de la Universidad EIA, fallece a los 110 años

La Universidad EIA lamenta el fallecimiento del ingeniero Lucio Chiquito Caicedo, pionero de la ingeniería en Antioquia y fundador de la institución académica, quien murió a los 110 años.

La Universidad EIA confirmó el fallecimiento del ingeniero Lucio Chiquito Caicedo, quien alcanzó la extraordinaria edad de 110 años. Como uno de los miembros fundadores de la institución académica, su legado está inextricablemente ligado al desarrollo de la ingeniería en Colombia y, específicamente, al crecimiento de la infraestructura hídrica y energética en Antioquia. Su vida profesional y académica dejó una huella imborrable en la formación de profesionales y en la consolidación de empresas clave para el departamento.

Visión Estratégica en Infraestructura Energética

Lucio Chiquito Caicedo fue un actor fundamental en la creación y consolidación de organismos que impulsaron el desarrollo empresarial del país. Fue socio fundador de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una entidad vital para el suministro de servicios básicos en la región. Además, participó activamente en la constitución de Integral, Sedic y Camacol, organizaciones que jugaron roles determinantes en la planificación urbana y la construcción en Colombia.

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Su trabajo se centró en sectores estratégicos para la transformación económica y social de Antioquia. La infraestructura hídrica y energética que ayudó a desarrollar sentó las bases para el progreso industrial de la región. Esta visión de largo plazo no solo priorizó la obra física, sino que también integró la importancia de preparar a los profesionales que asumirían los retos futuros del sector ingenieril.

Fundación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia

La contribución académica de Chiquito Caicedo alcanzó su máximo exponente en 1978, año en que formó parte del grupo de 27 ingenieros que fundó la Escuela de Ingeniería de Antioquia. La mayoría de estos fundadores eran egresados de la Escuela de Minas, pero Chiquito Caicedo aportó una perspectiva única derivada de su especialización internacional. La institución que cofundó evolucionaría posteriormente para convertirse en la actual Universidad EIA.

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Juan Manuel Restrepo Cadavid, rector de la Universidad EIA, destacó que la participación de Chiquito Caicedo respondía a una convicción profunda sobre la educación. Según el directivo, el ingeniero comprendió que transformar la sociedad requería más que construir grandes obras; era indispensable formar a las nuevas generaciones que construirían el futuro. Esta filosofía educativa sigue siendo un pilar institucional en la actualidad.

Trayectoria Académica y Formación Internacional

Nacido en Cali en 1916, Lucio Chiquito Caicedo inició sus estudios en Ingeniería Civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Su búsqueda de excelencia lo llevó a viajar al Reino Unido en 1943, época en la que se encontraba en plena Segunda Guerra Mundial. Allí, estudió en la Universidad de Manchester, donde se especializó en hidráulica, una disciplina clave para los proyectos de infraestructura que posteriormente lideraría.

La dedicación al conocimiento de Chiquito Caicedo no declinó con la vejez. A los 104 años, entregó su tesis doctoral a la Universidad de Manchester, la misma institución británica donde había realizado su especialización décadas atrás. Este logro refleja una vida dedicada ininterrumpidamente al estudio, la investigación y el deseo de seguir aportando al avance del conocimiento en ingeniería.

El Legado Póstumo y Condolencias Institucionales

Tras la noticia de su fallecimiento, la Universidad EIA emitió un comunicado expresando sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del ingeniero. Juan Manuel Restrepo Cadavid subrayó que Lucio Chiquito Caicedo no solo formó parte de la historia, sino que ayudó activamente a construirla. El rector agradeció su visión, su ejemplo y el legado que perdurará en la universidad y en las generaciones venideras.

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Con la partida de Lucio Chiquito Caicedo, la ingeniería colombiana pierde a uno de sus referentes históricos más longevos e influyentes. Su memoria permanece viva en las organizaciones que ayudó a fundar, en los proyectos de infraestructura que impulsó y en la Universidad EIA. Su compromiso con la educación y el desarrollo regional sigue siendo un modelo a seguir para el sector profesional en Antioquia y en todo el país.