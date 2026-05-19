Luis Alejandro Gallo: Un músico cartagenero que transformó su vida con la música

Luis Alejandro Gallo es un músico cartagenero que comenzó su carrera en Comfenalco y luego se trasladó a Estados Unidos para estudiar y continuar su carrera artística. Gallo ha estado en grandes escenarios y ha compartido escenario con orquestas internacionales, mientras que su proyecto a futuro incluye consolidarse en una orquesta estable y crear iniciativas que permitan a jóvenes colombianos acceder a oportunidades similares a las que marcaron su vida.

Luis Alejandro Gallo nació en el barrio Escallón Villa de Cartagena y estudió en Comfenalco . Gracias a su talento y disciplina ha estado en grandes escenarios.

La historia musical de Luis Alejandro Gallo Quintero comenzó lejos de los grandes teatros y de cualquier tradición académica familiar. Nació en Cartagena, creció en el barrio Escallón Villa y durante su infancia soñó con ser futbolista.

La música apareció casi por azar, cuando cursaba quinto grado en el colegio Comfenalco y fue seleccionado en una prueba de aptitud musical que inicialmente no despertó en él interés; sin embargo, ese examen marcó el inicio de un camino que transformó su vida y lo llevó a grandes escenarios del mundo. Gallo ingresó al programa de música de Comfenalco en sexto grado y cuenta que eligió el oboe por la fuerza de su sonido.

Empezó desde cero, sin referentes cercanos en la música clásica, en un entorno donde predominaban la salsa, la champeta y la música popular. La formación incluía teoría musical, clases individuales por instrumento y un trabajo orquestal que el propio músico describe como excepcional, incluso frente a modelos educativos de otros países. Allí surgió su vínculo definitivo con la música, especialmente al integrarse a la orquesta juvenil, un espacio que lo llevó a dejar progresivamente el fútbol.

En el proceso enfrentó distintos retos. Durante los primeros años, el equilibrio entre el deporte y la música afectó su rendimiento académico y lo obligó a tomar decisiones tempranas. Con el tiempo, la experiencia orquestal, los conciertos y los viajes comenzaron a consolidar su vocación. Tocó en escenarios como el Teatro Heredia (hoy Teatro Adolfo Mejía), participó en intercambios culturales y compartió escenario con orquestas internacionales, experiencias que ampliaron su horizonte y reforzaron su disciplina.

Uno de los hechos más importantes llegó en el 2011, cuando integró una gira en Texas con la orquesta juvenil, su primer viaje fuera del país. A partir de allí, se abrió una oportunidad académica importante, pues un convenio entre Comfenalco y una universidad en Luisiana le permitió a él y a varios compañeros obtener becas para estudiar en Estados Unidos.

Desde noveno grado, Gallo enfocó su vida escolar en prepararse para ese salto, combinando largas jornadas de práctica musical con el aprendizaje intensivo del inglés. Se graduó en diciembre del 2013 y en enero del 2014 ya estaba iniciando su vida universitaria en el exterior. Luis Alejandro Gallo (derecha), músico cartagenero, en medio de una de sus prácticas con compañeros. // Cortesía Cuenta que en Estados Unidos cursó dos carreras de pregrado, música e ingeniería industrial, ambas con becas.

Más adelante obtuvo una beca completa para estudios de posgrado en la Florida State University, donde realizó maestría y doctorado en música bajo la figura de assistantship, que combinó formación académica con labores docentes y artísticas. Durante ese periodo también integró ensambles y orquestas profesionales en distintos estados, una dinámica que implicó viajes constantes, ensayos exigentes y una rutina estricta de estudio.

También participó en la Filarmónica Joven de Colombia en el 2022, con una gira nacional e internacional que lo llevó a escenarios históricos de Europa, como Hamburgo, Ámsterdam y Viena. En paralelo, desarrolló una línea académica enfocada en la música latinoamericana. Su tesis doctoral abordó danzas del continente, entre ellas obras colombianas, como una forma de conectar su formación clásica europea con sus raíces culturales.

Actualmente, Luis Alejandro Gallo se desempeña como profesor asistente de oboe y docente de tiempo completo en Estados Unidos, en áreas como teoría musical, entrenamiento auditivo y música latinoamericana, mientras continúa su actividad como intérprete. Su proyecto a futuro incluye consolidarse en una orquesta estable y crear iniciativas que permitan a jóvenes colombianos acceder a oportunidades similares a las que marcaron su vida.

El músico envió un mensaje a las nuevas generaciones: ‘A los jóvenes músicos talentosos les diría que el talento es solo el punto de partida. Lo que realmente marca la diferencia es la disciplina: presentarse todos los días, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando parece que no se avanza. Que no se limiten a la hora de soñar. La única competencia real es con uno mismo.

Intentar ser mejor que ayer. Cuando entienden eso, la música se vuelve un camino personal y no una carrera contra el mundo’





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