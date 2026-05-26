Luis Alfonso rompe el silencio: se declara paciente psiquiátrico y relata el impacto de la muerte de Yeison Jiménez

El cantante popular Luis Alfonso revela su diagnóstico de salud mental, describe cómo la pérdida de su amigo Yeison Jiménez desencadenó una recaída y destaca el apoyo esencial de su esposa Luisa Fernanda en su proceso de recuperación.

Luis Alfonso , uno de los cantantes más carismáticos de la música popular , ha abierto una ventana de intimidad sobre su salud mental en una entrevista que ha generado gran repercusión entre sus seguidores y la prensa.

El artista, conocido por su sentido del humor y su capacidad para contagiar alegría en cada presentación, confesó sin reservas que se considera paciente psiquiátrico y que depende de medicación para controlar la ansiedad y los ataques de pánico que le aquejan.

"Yo soy un hombre que soy paciente psiquiátrico, tomo droga para la ansiedad, soy muy ansioso y me dan ataques de pánico cuando estoy muy triste", declaró con una franqueza que rara vez se escucha en el entorno de la música norteña y popular. Luis explicó que su diagnóstico no es una novedad, pero que la reciente muerte de su amigo y colega Yeoman Jiménez, un golpe inesperado para la escena musical colombiana, desencadenó una fuerte recaída que lo llevó de nuevo a los consultorios y a la toma de medicamentos.

La pérdida de Jiménez no sólo supuso el vacío de una voz querida, sino que reabrió heridas emocionales profundas en Alfonso, provocando crisis físicas y psicológicas que él había creído superadas.

"Desde que pasó lo de Yeison, yo llegaba a un concierto y veía su foto, y me pegaba una descompensada", relató con la voz quebrada, describiendo cómo la tristeza extrema y el duelo despertaron episodios de pánico, temblores y una sensación de parálisis que lo dejaron sin aliento antes de subir al escenario. Estas manifestaciones, según explicó, se acompañan de una presión en el pecho, dificultad para respirar y una sensación de pérdida de control que, en ocasiones, lo obligan a cancelar presentaciones o a buscar apoyo inmediato de su círculo cercano.

En medio de esta crisis, su esposa Luisa Fernanda ha cobrado un rol esencial tanto en su vida personal como profesional. La pareja, que se conoció en una feria ecuestre de Medellín mientras el cantante actuaba y ella trabajaba como organizadora, lleva años construyendo una familia con tres hijos y una sólida alianza de trabajo.

Luisa no sólo administra las redes sociales de Luis, sino que también actúa como su principal soporte emocional, acompañándolo a las citas médicas y vigilando su estado de ánimo durante los recorridos de gira. En la entrevista, el cantante destacó la importancia de contar con una pareja que entiende la complejidad de su trastorno y que está dispuesta a intervenir cuando los síntomas se agudizan.

"Mi mujer es la mujer de proceso; ella me ayuda a reconocer cuando estoy cruzando una línea y me impulsa a buscar ayuda antes de que el daño sea mayor", afirmó, resaltando que el trabajo conjunto con su familia ha sido clave para evitar episodios más graves. Luis Alfonso aprovechó la plataforma para lanzar un llamado a la sociedad y a sus colegas del medio musical: la salud mental debe tratarse con la misma seriedad con la que se cuida la voz o la guitarra.

Señaló que millones de personas viven con diagnósticos similares y que el estigma sigue siendo un obstáculo que impide buscar ayuda a tiempo. A través de su testimonio, espera normalizar la conversación sobre la ansiedad, la depresión y los trastornos de pánico, y motivar a otros artistas a compartir sus propias experiencias sin miedo al juicio del público.

Además, recordó la influencia del fallecido Yeison Jiménez, quien, según él, dejó un legado de música y camaradería que ahora sirve como faro para seguir adelante, a pesar del dolor. Con su historia, Luis Alfonso no solo humaniza la figura del artista de éxito, sino que también demuestra que la vulnerabilidad puede convertirse en fuerza para transformar la percepción social sobre la salud psicológica





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