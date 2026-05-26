Luis Amaranto Perea es el nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín

El club anuncia la llegada de Luis Amaranto Perea como director técnico del plantel profesional durante los próximos dos años. Amaranto regresa al Medellín después de su paso por la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo.

Luis Amaranto Perea , un hombre nacido futbolísticamente en la institución del Deportivo Independiente Medellín , será el nuevo director técnico del plantel profesional del club durante los próximos dos años.

Amaranto regresa al Medellín después de cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo. Su camino lo llevó a consolidarse como referente internacional, integrante histórico de la Selección Colombia y símbolo del fútbol mundial tras su brillante paso por el Atlético de Madrid.

Luis Amaranto regresa con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor como entrenador y miembro del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores. Su capacidad, liderazgo y preparación han sido altamente valorados por la Federación Colombiana de Fútbol.

Con el objetivo de avanzar en la planeación de la conformación de la plantilla y el fortalecimiento de los procesos deportivos del club, Luis Amaranto ha designado un cuerpo técnico competente y con experiencia en el fútbol profesional colombiano. El equipo estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, y por Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez como preparadores físicos.

La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción, ya que vuelve uno de los nuestros, un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta y que la defendió con orgullo





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