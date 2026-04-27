Luis Carlos Sarmiento Angulo Aboga por un Plan Maestro para el Desarrollo de la Altillanura Colombiana

El fundador del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, durante la inauguración de una cátedra en la Escuela Colombiana de Ingeniería, hizo un llamado a la creación de un plan integral para impulsar el desarrollo de la Altillanura, destacando la importancia de la seguridad y la inversión en infraestructura.

Durante la inauguración de la Cátedra “Diálogos para la inspiración”, organizada por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Luis Carlos Sarmiento Angulo , fundador del Grupo Aval, resaltó el inmenso potencial de la Altillanura colombiana y abogó por la creación de un Plan Maestro integral para impulsar su desarrollo.

El empresario enfatizó que este plan debe estar intrínsecamente ligado a la seguridad, considerándola un pilar fundamental para la inversión y el progreso social del país. En este sentido, instó a fortalecer de manera significativa a la Fuerza Pública, tanto la Policía como las Fuerzas Militares, como una condición sine qua non para garantizar una presencia constante y efectiva en los 1.101 municipios que conforman el territorio nacional.

Sarmiento Angulo argumentó que, sin una Fuerza Pública robusta y visible en todo el país, el desarrollo social se ve inevitablemente limitado, ya que la seguridad es la base sobre la cual se construye la posibilidad real de progreso y bienestar para la población. Según el visionario empresario, la Altillanura Colombiana posee las condiciones ideales para catalizar el crecimiento económico y mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos los colombianos.

Destacó la existencia de vastas extensiones de tierra con una calidad excepcional, lo que la convierte en un territorio con un potencial productivo inigualable. Sin embargo, reconoció que para materializar este potencial es imperativo abordar una serie de desafíos estructurales.

En este contexto, realizó un llamado urgente a la revisión y modernización de los marcos normativos, la implementación de incentivos atractivos y el desarrollo de mecanismos de financiamiento eficientes que permitan atraer capitales nacionales e internacionales y facilitar la ejecución de proyectos de gran envergadura. Sarmiento Angulo enfatizó que solo a través de una combinación de voluntad política firme, objetivos claros y alianzas estratégicas entre el sector público y el privado se logrará transformar el potencial de la Altillanura en prosperidad compartida y sostenible.

Expresó su profundo agradecimiento a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, a su rectora, Dra. Myriam Astrid Angarita, al Presidente del Consejo Directivo, Dr. Javier Botero, y a la Asociación de Egresados, liderada por Flavio Jiménez, por la creación de la Cátedra que lleva su nombre.

Sarmiento Angulo consideró un honor que la Escuela haya reconocido su dedicación y esfuerzo a lo largo de los años, desde su participación como benefactor y fundador en 1972, junto con colegas, profesores y otros empresarios. Subrayó su firme compromiso con la educación, evidenciado en su apoyo a instituciones como la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad Nacional y Colfuturo, y su convicción de que la educación es una guía esencial para transformar el país a través del conocimiento y la innovación.

Destacó la importancia de fortalecer la calidad de la academia y de crear espacios donde los jóvenes y las futuras generaciones de ingenieros puedan desarrollarse plenamente y contribuir al progreso de Colombia. Enfatizó que la excelencia de la ingeniería colombiana está directamente relacionada con el compromiso de las instituciones educativas. La Cátedra, en su opinión, representa una oportunidad única para inspirar a estudiantes y profesionales, transmitiendo valores y conocimientos fundamentales.

Al referirse al propósito formativo de la Cátedra, que busca inspirar a los estudiantes y fortalecer sus dimensiones personal, profesional y empresarial, Sarmiento Angulo decidió enfocar su discurso en el desarrollo de la Altillanura, una región que ha denominado la 'Otra Colombia', caracterizada por sus vastas llanuras, numerosos ríos y un alto potencial productivo aún sin explotar. Reconoció que la Altillanura ha sido históricamente relegada en términos de infraestructura y políticas de desarrollo social, y que sus necesidades han sido ignoradas en gran medida por la agenda nacional, lo que ha resultado en inversiones públicas y privadas insuficientes para cerrar las brechas existentes en servicios, conectividad, proyectos productivos y bienestar social





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