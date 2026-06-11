Luis Díaz anticipa su reacción si Colombia conquista el Mundial

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, habló sobre su sueño y anticipó su reacción si la Selección Colombia se consagra campeona del mundo en la Copa del Mundo 2026.

Luis Díaz vive la cuenta regresiva para disputar su primer Mundial con la Selección Colombia . A pocos días del debut de la Tricolor en la Copa del Mundo 2026, el delantero habló sobre su sueño y confesó cómo reaccionaría si el país logra conquistar el título más importante del fútbol .

Durante una entrevista junto al cantante Ryan Castro, Díaz expresó su responsabilidad de representar a Colombia y la ilusión que genera esta nueva cita mundialista. Además, anticipó su reacción si la Selección Colombia se consagra campeona del mundo





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