Luis Díaz apoya a Junior en la final de la Liga BetPlay: "Ojalá pueda salir campeón"

El extremo de la Selección Colombia y del Liverpool mostró su respaldo al Junior de Barranquilla antes de la final contra Atlético Nacional, asegurando que seguirá el partido y desea que su equipo favorito levante el título.

El futbolista guajiro Luis Díaz , extremo de la Selección Colombia y del Liverpool de Inglaterra, habló este viernes en Bogotá durante la concentración del combinado nacional y dejó clara su postura sobre la gran final de la Liga BetPlay 2026-I entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación en el estadio Metropolitano de Techo, el atacante mostró su corazón rojiblanco y no ocultó su deseo de que el título se quede en Barranquilla. Con un tono cercano y apasionado, Díaz aseguró que estará muy pendiente del partido decisivo y reconoció la importancia de este clásico del fútbol colombiano que enfrenta a dos de los clubes más grandes y tradicionales del país.

Luis Díaz, quien surgió de las divisiones menores del Junior y logró éxitos importantes con el equipo barranquillero, afirmó: "Sí, total, finalísima. Son dos equipos muy grandes, los mejores del fútbol colombiano. Obviamente voy a estar ahí pendiente al 'juju'. Yo sé que cuando el 'juju' se mete así es muy peligroso.

Ojalá pueda salir campeón. Estaré siempre allí apoyándolos y no dejo de seguirlos". El 'juju' es el apodo del Junior, y con estas palabras el guajiro expresó su ferviente apoyo al equipo de sus amores.

Además, contó que a pesar de su exigente agenda en Europa y los compromisos con el Liverpool, siempre que puede sigue los partidos del Junior y les envía fuerzas desde la distancia.

"Constantemente estoy viéndolos ahí en Europa, cuando puedo, y cuando no, bueno, les hago fuerza. Que gane el mejor", añadió el atacante, dejando en claro que su corazón está con los tiburones. La conexión de Luis Díaz con el Junior trasciende lo deportivo; su paso por el club, los títulos obtenidos y su carisma lo han convertido en un ídolo para la hinchada rojiblanca.

En esta ocasión, el futbolista no solo se pronunció como hincha, sino también como embajador del fútbol colombiano en el exterior. Su declaración llega en un momento clave, cuando la Selección Colombia se prepara para el Mundial 2026 y los 26 convocados se reúnen progresivamente en Bogotá. Díaz, acompañado por Johan Mojica, atendió a la prensa en el estadio Metropolitano de Techo, mostrando su compromiso con la Tricolor pero sin olvidar sus raíces.

La final entre Junior y Nacional promete ser un duelo vibrante, y Luis Díaz será un espectador de lujo, apoyando desde la distancia a su equipo favorito. El guajiro espera que Junior pueda dar el golpe y levantar una nueva estrella ante uno de sus máximos rivales, en lo que sería un título soñado para la afición barranquillera.

Finalmente, el extremo colombiano destacó la calidad de ambos clubes y la intensidad de la final, pero no pudo ocultar su preferencia por el Junior.

"Obviamente voy a estar pendiente del 'Juju', sé que cuando 'Juju' se mete así es muy peligroso, ojalá pueda salir campeón, estaré siempre apoyándolos y no dejo de seguirlos", reiteró. Con estas palabras, Luis Díaz se suma a la lista de figuras del fútbol colombiano que han manifestado su apoyo a uno de los finalistas, en un campeonato que ha capturado la atención de todo el país.

La expectativa es máxima, y el guajiro, desde la concentración de la Selección, seguirá de cerca cada minuto de la gran final, confiando en que su corazón rojiblanco tendrá motivos para celebrar





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