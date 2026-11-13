Luis Díaz avanza en su recuperación muscular en el Bayern Múnich

Luis Díaz entrena por primera vez con el Bayern Múnich tras lesionarse el 21 de octubre. Conoce el estado de su recuperación y cuándo podría regresar.

Luis Díaz ha iniciado una nueva etapa en su proceso de readaptación física con el Bayern Múnich. El extremo colombiano, conocido por su energía y sonrisa, demuestra estar dejando atrás la lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas. El club bávaro ha confirmado que el atacante ha retomado los trabajos en campo durante el parón internacional. Esta novedad marca el inicio de la última fase de su recuperación antes de intentar regresar a la alta competencia.

Avance Clínico del Extremo Colombiano

El Bayern Múnich informó oficialmente que Luis Díaz volvió a participar en ejercicios con el equipo el jueves. La publicación del club en redes sociales destacaba este hito como el próximo paso hacia su regreso oficial. Durante esta sesión en las instalaciones de la Säbener Straße, el jugador guajiro trabajó con el balón junto a sus compañeros de plantilla. Esta es la primera vez que el colombiano realiza actividades grupales desde que sufrió su daño físico.

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La imagen difundida por el club muestra al delantero colombiano con apariencia saludable y concentrado en sus movimientos. Su barba poblada y bien perfilada acompañan su retorno a la dinámica de grupo. El objetivo principal es integrar plenamente sus capacidades físicas al estilo de juego del equipo alemán. Los médicos del club evalúan esta progresión como un indicador positivo de su estado actual.

Mecánica de la Lesión y Diagnóstico Médico

El origen de este periodo de inactividad se remonta al pasado 21 de octubre. Luis Díaz sufrió la molestia durante el encuentro de la Liga de Campeones disputado contra el Arsenal. El partido terminó con un empate 2-2 en el Allianz Arena. El atacante comenzó el duelo en el banco de suplentes y entró al terreno de juego en el minuto 68. La situación cambió cuando transcurría el minuto 90 y tuvo que ser sustituido debido a incomodidades en la zona del muslo izquierdo.

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Tras la evaluación médica inmediata, el Bayern Múnich confirmó el diagnóstico preciso del daño. El informe clínico señaló una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo. Esta lesión específica requirió un período de inacción competitiva para permitir la correcta cicatrización de los tejidos. Desde ese momento, el jugador quedó apartado de la actividad normal del equipo.

Impacto en la Programación del Club y Selección

La ausencia del colombiano ha tenido consecuencias directas en la disponibilidad del plantel bávaro. Luis Díaz se ha perdido cinco compromisos oficiales con el conjunto alemán desde su baja. Además, la lesión también le impidió integrar la convocatoria de la Selección Colombia. El jugador no estuvo disponible para los partidos amistosos frente a Chile correspondientes a la última fecha FIFA del año.

La situación generó también curiosidad en el mercado de fichajes. Circulaban rumores sobre el interés del Paris Saint-Germain (PSG) en contratar al atacante. Sin embargo, el enfoque actual se centra exclusivamente en su retorno al fútbol competitivo. El club no ha divulgado detalles sobre otras posibles salidas del jugador en el mercado invernal.

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Proyección de Regreso y Próximos Compromisos

Aunque el Bayern Múnich no ha establecido una fecha exacta para la reaparición de Luis Díaz, las estimaciones apuntan a finales de noviembre o principios de diciembre. Esta proyección depende de que su evolución física continúe sin contratiempos médicos. El cuerpo técnico monitorea cada respuesta de su organismo para evitar recaídas. La paciencia es clave en este tipo de recuperaciones musculares.

El Bayern Múnich tiene un importante desafío de por delante en la Bundesliga. El próximo compromiso se realizará el viernes 20 de noviembre, cuando el equipo visite al Colonia. El encuentro está programado para las 2:30 p.m. Actualmente, el club bávaro se mantiene en la parte alta de la clasificación con 21 puntos. Comparte esta misma cantidad de unidades con el Borussia Dortmund en la tabla de posiciones. La presencia de Díaz podría ser determinante para afianzar su lugar en la cima de la liga alemana.