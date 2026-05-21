El extremo colombiano, Luis Díaz, celebra su primer título en la Bundesliga tras la victoria del Bayern Múnich en la temporada. En la previa, una sorpresa en la Copa Sudamericana generó tensión en el clasificación.סיק Musiala, uno de los máximos exponentes de la Liga de MESSI, destaca la energía, agresividad y técnica del colombiano, destacando que su consistencia es impresionante. Además, Díaz es el jugador más titular en la Bundesliga y ha alcanzado un importante récord con la entidad báva.

Luis Díaz y su celebración en el camerino tras la fiesta con el Bayern Múnich en Alemania: imágenes que no se habían reveladoDíaz se la gozó toda tras conquistar su primer título del torneo alemán con el elenco bávaro, lo que pudo celebrar después del último partido, cuando recibieron el trofeo.

(Millonarios, beneficiado por una sorpresa en la Copa Sudamericana: Boston River venció a O’Higgins y así quedaron las cuentas para clasificar) Este alto nivel del extremo colombiano no solo le permitió al Bayern ser campeón, sino que también lograron romper el récord de goles deluna de las estrellas del Bayern, solo tuvo elogios para Luis Díaz, a quien destacó por sus habilidades en el área rival. Cuando se trata de su energía y agresividad, todo está siempre al 100 por ciento.

Luego ves también su habilidad técnica. Creo que su consistencia es asombrosa”, dijo Musiala al canal de la Bundesliga. La maratónica temporada de Luis Díaz lo dejó como el jugador del Bayern Múnich con más minutos disputados, con un total de 3.977, y solo en Bundesliga acumuló 2.450, precisó la página especializada.

Están en la búsqueda de un suplente natural para Luis Díaz y así no sobrecargarlo en la próxima temporada.y así bajar las cargas de la exigente temporada, con el fin de llegar en buenas condiciones para el inicio del Mundial 2026, sentenci





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