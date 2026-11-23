El delantero colombiano del Bayern Múnich, Luis Díaz, asegura que está recuperado y cerca de regresar a las canchas. Podría alinearse el 25 de noviembre ante el LOSC.

Tras un periodo de inactividad forzada de 33 días, el delantero colombiano Luis Díaz ha confirmado que está cerca de retornar a la competición oficial con el Bayern Múnich. El jugador de 29 años, originario de Barrancas, salió lesionado el 21 de octubre pasado durante el partido contra el Arsenal en la tercera fecha de la Liga de Campeones de la UEFA. En las últimas semanas, el extremo guajiro ha centrado todos sus esfuerzos en su recuperación física.

Declaraciones de Luis Díaz y estado físico

El futbolista del Bayern Múnich, valorado en 70 millones de euros según Transfermarkt, mostró signos claros de buena forma durante un evento tradicional bávaro consistente en levantar cerveza por mayor tiempo. Ante la prensa de Sky Sports Alemania, el jugador se mostró alegre y declaró que se siente muy bien. Afirmó tener muchas ganas de volver a jugar y que está a disposición del equipo técnico.

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Sin embargo, no especificó exactamente si su debut sería en el próximo encuentro programado. Sus estadísticas actuales indican que ha anotado cinco goles y proporcionado una asistencia en los once partidos disputados hasta la fecha. Esta campaña ha sido calificada como un inicio flojo para el cuadro bávaro, pero su regreso podría cambiar la dinámica ofensiva.

Impacto de la lesión de Harry Kane

El retorno de Luis Díaz se vuelve estratégicamente crucial debido a la grave lesión sufrida por el delantero inglés Harry Kane. El centrodelantero inglés sufrió una ruptura del ligamento sindesmal en el tobillo izquierdo durante el partido contra Colonia. Los médicos han indicado que Kane estará fuera de las canchas durante tres meses para completar su proceso de recuperación.

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Esta alta baja en la plantilla alemana abre la puerta para que el colombiano sea utilizado como referencia de ataque dentro del área, una función que ya desarrolló con éxito en el Liverpool inglés. La prensa alemana sugiere que el Bayern buscará aprovechar la presencia física y técnica de Díaz para cubrir la ausencia de Kane en los próximos compromisos oficiales.

Calendario de la Champions League

El próximo objetivo competitivo del Bayern Múnich es el partido contra el LOSC de Francia, programado para el miércoles 25 de noviembre. Este duelo corresponde a la quinta fecha de la Liga de Campeones de la UEFA. Es altamente probable que Luis Díaz esté incluido en la lista de jugadores disponibles para este enfrentamiento europeo.

En la jornada del martes, dos futbolistas colombianos participarán en otros encuentros del torneo. Dávinson Sánchez, defensa central y capitán de la Selección Mayor de Colombia, alineará con el Galatasaray de Turquía ante el Aston Villa inglés. El club turco se encuentra en el puesto 18 de la tabla, con dos victorias y dos derrotas en la fase de liguilla.

Por otro lado, el Betis de España enfrentará al Slovan Bratislava en Eslovaquia. Este conjunto cuenta con la presencia de Nélson Deossa y Juan Camilo Hernández, quien regresó a la convocatoria tras superar una lesión sufrida el 17 de octubre pasado. El partido del conjunto español está programado para las 3:00 p.m. hora de Colombia.

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Posiciones y próximos rivales europeos

Actualmente, solo el PSG y el Real Madrid mantienen un puntaje perfecto en esta edición de la Champions League. Ambos equipos, dirigidos por Luis Enrique Martínez y Jose Mourinho respectivamente, han ganado sus cuatro partidos disputados. El conjunto blanco busca este martes una victoria contra el PSV de Países Bajos para liderar el grupo.

El encuentro del Real Madrid inicia a las 3:00 p.m. hora de Colombia. Previo a este duelo, se jugará el partido entre Bodo-Glimt y LASK a las 12:45 p.m. En el mismo horario del Bernabéu, se disputarán otros siete encuentros clave que definirán las posiciones restantes en la fase de grupos.