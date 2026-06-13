Luis Díaz: El secreto de un gran futbolista colombiano

Luis Díaz, uno de los futbolistas más talentosos de Colombia, tiene un secreto que lo ha llevado a ser uno de los candidatos más fuertes para ganar el Balón de Oro. Su éxito está relacionado con sus raíces, en particular con su lugar de nacimiento y crecimiento, Barrancas, La Guajira. Barrancas no es un municipio desértico, sino que está rodeado de un color verde y ofrece una vida más que digna. La madre de Díaz, doña Cilenis Marulanda, es una mujer de piel trigueña y cabello crespo, que prefiere vivir en silencio y con modestia. La entrevista con la madre de Díaz, realizada en Barrancas, muestra la mezcla perfecta entre los rasgos de sus padres y la forma de ser de Díaz.

Luis Díaz tiene un secreto. Bueno, en realidad tiene varios. Pero hay uno que es la verdadera razón de su éxito. Es algo tan cotidiano que, cuando el lector de este perfil se entere, dejará de verlo solo como el futbolista extraordinario que su esfuerzo ha forjado y se dará cuenta de que el extremo guajiro vive cosas como las que le pasan a cualquier joven colombiano.

Las raíces son fundamentales en la vida. Tener un lugar en el mundo para volver, del cual sentirse parte y decir «yo soy de allá», es el cielo, mientras que no tenerlo es doloroso, un infierno, según narró Dante en La Divina Comedia.

Por eso, no hay mejor manera de entender al hombre que hay detrás del mejor futbolista colombiano del momento, que es candidato serio para ganar el Balón de Oro después de hacer una temporada increíble con el Bayern Múnich —anotó 26 goles y dio 23 asistencias— y está a días de cumplir el sueño de jugar su primer Mundial, que viajar a sus raíces, al lugar donde nació y creció.

Estamos en Barrancas, La Guajira, el municipio donde doña Cilenis Marulanda dio a luz a Luis Fernando Díaz Marulanda, el primer hijo de su matrimonio con Luis Manuel Díaz, un hombre apasionado por el fútbol que, sin saberlo, le heredó a su primogénito un regalo que le daría sentido al resto de su vida desde aquel jueves 13 de febrero de 1997 en que vino al mundo. Barrancas no es un municipio desértico, como pueden pensar algunos.

Todo lo contrario, está rodeado de un color verde que le da un aire macondiano: por donde se mire se encuentran árboles grandes, parcelaciones con sembrados de plátano, yuca y montañas, muchas montañas. El municipio donde se formó uno de los talentos más grandes que ha visto este país está en el valle que se forma entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, dos montes imponentes llenos de biodiversidad que son fundamentales en la geografía de nuestro país.

Allí hace mucho calor. En el día, la temperatura puede alcanzar los 39 grados, mientras que las noches nunca bajan de 20. El Dane estima que allí viven 44.000 personas y que, como consecuencia de dificultades para acceder al sistema de salud, tener una vivienda digna y poseer servicios públicos como el agua potable todo el tiempo, el índice de pobreza multidimensional es de 52,3 %.

Algunas familias del lugar, que colinda con los municipios de Fonseca, Hatonuevo, Riohacha y la frontera con Venezuela, viven en casas de bahareque, un método de construcción donde las estructuras se hacen con palos y se cubren con una mezcla de barro, paja y agua. Estas se ven en pequeñas parcelaciones cuando se va por la vía que pasa por las afueras del municipio, donde los Díaz son conocidos y respetados, incluso desde antes de que Lucho llevara su nombre por el mundo: cuando jugaba en el Liverpool inglés, cada que se destacaba, le cantaban desde las tribunas que fue a esa ciudad a marcar goles, que él era Luis Díaz y que era de Barrancas.

De tal palo... Bien dicen que lo que se hereda no se hurta. Luis Díaz es, en esencia, la mezcla perfecta entre los rasgos de sus padres, no solo en lo físico, sino también en su forma de ser. Doña Cilenis Marulanda es una mujer de piel trigueña, cabello crespo y una estatura que está por encima del promedio femenino de Colombia, que es de 1,59 metros.

Ella, a vuelo de pájaro, pasa del metro con sesenta y cinco centímetros. Es una mujer callada, reservada, que prefiere la sombra, el anonimato, vivir en silencio y con modestia, aunque es la progenitora de quien quizás es, hoy por hoy, el colombiano más famoso de todo el planeta.

En un evento realizado el miércoles 10 de junio en la cancha sintética de la sede de la fundación que su hijo tiene en Barrancas, prefirió quedarse sentada bajo una carpa antes que levantarse a hablar con los representantes de las empresas presentes o ponerse a conversar con las personas que trabajan en la alcaldía de su municipio. Como casi no se expone, nadie la molesta. Por eso mismo es difícil de identificar para quien no la haya visto antes.

Pero basta con detallarle el rostro para darse cuenta de que es la mamá de Lucho: se parecen mucho. Así fue como este escribiente se le acercó y le propuso tener una conversación. Ella dijo que no le gustaban esas cosas. Pero era una oportunidad de oro: en los años de carrera de su hijo, ella no ha concedido más de dos entrevistas.

Por eso le propuse no hacer video, sino solo grabar el audio con el celular y que, después de que me diera su permiso, olvidáramos el teléfono y solo habláramos. Estaba poco convencida, pero aceptó





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