Luis Díaz realiza su titularidad en el último partido de la Bundesliga mientras el Bayern Múnich celebra su título de campeón

El último partido de la Bundesliga será emocionante debido a la emoción, la angustia y los nervios en la lucha por escapar del descenso y por obtener un boleto para la próxima Liga de Campeones, mientras también se celebra el título del Bayern Múnich por 35ª ocasión.

Luis Díaz hará su titularidad en el último partido de la Bundesliga en el que el Bayern Múnich celebrará su título de campeón, en la última fecha del campeonato en la que su equipo recibirá a Colonia.

Al término de su último partido, que dirigirá el belga Vincent Kompany, su equipo recibirá el Meisterschale, el trofeo de campeón, sobre el que estará inscrito su nombre por 35.ª ocasión. Esta pieza tuvo que ser ampliada en esta temporada porque quedaron agotados los espacios disponibles para registrar los nombres de los campeones.

La última fecha de la Bundesliga alemana promete emoción, angustia y nervios a partes iguales en la lucha por escapar del descenso y por obtener un boleto para la próxima Liga de Campeones. Después del título con mucha anticipación, el Bayern tiene pendiente la disputa de otro trofeo, la DFB Pokal, la Copa de Alemania, en la que jugará la final contra Stuttgart el 24 de mayo. Suscríbete a nuestros boletines y recibirás noticias en tu correo según tus intereses.

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