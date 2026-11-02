Luis Díaz regresa al entrenamiento individual en el Bayern Múnich

El delantero colombiano Luis Díaz volvió a entrenar con balón tras su lesión. El Bayern Múnich confirma su evolución positiva y estima su vuelta a finales de noviembre.

El delantero colombiano Luis Díaz ha iniciado un nuevo y prometedor capítulo en su proceso de recuperación física. El jugador ya regresó al campo de entrenamiento del Bayern Múnich para realizar sesiones individuales con balón, marcando un hito positivo en su reinserción deportiva. Este avance significativo fue confirmado por la directiva del club alemán a través de sus canales oficiales, donde se publicó un video que demuestra la capacidad física actual del atacante.

Evolución positiva tras la lesión muscular

La vuelta a la actividad con pelota simboliza un progreso tangible en la recuperación de Díaz. El futbolista sufrió una pequeña rotura de un fascículo muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido contra el Arsenal, correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Esta molestia lo obligó a detener su actividad inmediatamente y comenzar un riguroso protocolo de rehabilitación que, hasta el momento, avanza según lo previsto por los cuerpos técnicos.

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El Bayern Múnich mantiene un monitoreo estricto de la evolución de Díaz. Los especialistas del conjunto bávaro buscan asegurar que el jugador esté completamente libre de riesgo antes de devolverlo al ritmo competitivo. El objetivo es contar nuevamente con una de las piezas ofensivas más importantes del equipo en la recta final de noviembre, aprovechando su habilidad para desequilibrar defensas rivales.

Impacto en el calendario del Bayern y la selección

A pesar de las buenas señales, el delantero guajiro seguirá ausente de las canchas durante aproximadamente tres o cuatro semanas más. Su disponibilidad para el Bayern Múnich se estima para el 20 de noviembre, fecha en la que el equipo enfrentará al FC Colonia en la Bundesliga. En ese encuentro, el técnico belga Vincent Kompany deberá decidir si le concede minutos limitados o prefiere reservarlo para compromisos de mayor exigencia.

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La ausencia de Díaz tiene consecuencias directas en el calendario de la Selección Colombia. El atacante no estará disponible para los dos compromisos del combinado nacional contra Chile, programados para disputarse en Cali y Santiago. Esta baja representa un inconveniente considerable para la dirigencia y el cuerpo técnico de la Tricolor, ya que Díaz es considerado uno de los futbolistas más determinantes en el frente de ataque.

Perspectivas futuras y próximas decisiones

No existe una fecha definitiva y confirmada para su regreso a la competencia internacional con la selección. El jugador deberá concentrarse en completar su recuperación integral en Alemania antes de cualquier convocatoria nacional. La evolución actual alimenta el optimismo en el club alemán, aunque la prudencia sigue siendo la directriz principal para evitar recaídas.

El cuerpo técnico del Bayern Múnich evaluará cuidadosamente su estado físico antes de incluirlo en la lista de convocados. Se espera que su reintegración sea progresiva, priorizando su salud a largo plazo sobre la urgencia de resultados inmediatos. La comunidad deportiva espera con interés ver nuevamente al talentoso atacante en el máximo nivel de competición.