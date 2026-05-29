Luis Díaz sueña con debutar en el Mundial 2026 y reafirma el liderazgo de James Rodríguez

El delantero colombiano Luis Díaz expresó su emoción por jugar su primer Mundial, destacó el buen momento que atraviesa y reiteró que James Rodríguez sigue siendo el referente de la Selección Colombia.

El jugador colombiano Luis Díaz , figura destacada del fútbol internacional, compartió sus expectativas y emociones de cara a su primera participación en una Copa del Mundo, la que será en Norteamérica 2026.

En rueda de prensa durante los entrenamientos de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, Díaz expresó la ilusión y la ansiedad que le genera debutar en el máximo torneo de selecciones. Subrayó que llega en uno de los mejores momentos de su carrera, consolidado en la élite del fútbol europeo, y con la motivación de representar dignamente a su país.

Entre sus sueños personales, confesó que siempre anheló marcar un gol en un Mundial, un objetivo que persigue desde sus inicios y que espera cumplir en esta cita. Recalcó que, pese a la exigente temporada en Europa, se encuentra en buen estado físico y mental, dispuesto a asumir la responsabilidad de liderar el ataque colombiano.

En cuanto al ambiente interno, resaltó la unión y la confianza que existen dentro del plantel dirigido por Néstor Lorenzo, asegurando que el equipo está preparado para hacer un gran papel. Respecto a la figura de James Rodríguez, Díaz fue categórico al afirmar que sigue siendo el referente y capitán de la selección, y que su experiencia es invaluable de cara al torneo.

La Selección Colombia debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en el Grupo K, que completan República Democrática del Congo y Portugal. El torneo se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá





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