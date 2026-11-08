Luis Eduardo Urquijo se clasifica al Mundial Ultraman 2027

El cartagenero Luis Eduardo Urquijo, ingeniero químico con 25 años de experiencia laboral, logró su clasificación para la final del Ultraman en Hawái en noviembre de 2027 tras superar pruebas de resistencia extrema.

La ciudad de Cartagena duerme a las 4:30 a. m., pero Luis Eduardo Urquijo ya lleva horas en actividad. Este cartagenero de 50 años sigue una rutina estricta que comienza con un entrenamiento de natación antes de las 6:00 a. m., continúa con su jornada laboral profesional y finaliza con sesiones en bicicleta al regresar a casa. Esta disciplina diaria le ha permitido alcanzar uno de los objetivos más complejos del deporte de resistencia: su clasificación al Mundial Ultraman de Hawái, evento programado para noviembre de 2027.

Infancia y vínculos en El Socorro

La trayectoria de Luis Eduardo Urquijo tiene sus raíces en el barrio El Socorro, una zona de Cartagena donde la libertad era la norma. Durante su infancia, su tiempo transcurría jugando en las calles sin zapatos, compartiendo con amigos de la cuadra y montando bicicleta. Estas relaciones de amistad se han mantenido sólidas a lo largo de las décadas. Urquijo conserva un grupo de amigos de la infancia y otro núcleo de compañeros de colegio que llevan 38 años de vínculo, manteniendo una comunicación diaria que representa un pilar emocional fundamental para el deportista.

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Carrera profesional en el extranjero

Tras estudiar Ingeniería Química en la Universidad San Buenaventura, Urquijo decidió ampliar sus horizontes profesionales hace 22 años. Aceptó una oportunidad laboral en una multinacional donde ha consolidado una trayectoria de 25 años. Su recorrido internacional lo llevó a residir en Bogotá, Ecuador y República Dominicana, país donde vivió durante siete años. Actualmente, el profesional reside en México desde hace 14 años, aunque mantiene un contacto estrecho con sus hermanas y amigos en Cartagena.

La exigencia del Ultraman México

La motivación de Luis Eduardo Urquijo se centra en transformar metas que parecen inalcanzables en realidades concretas mediante la disciplina y la planificación. Este enfoque fue puesto a prueba recientemente en el Ultraman celebrado en México. La competencia exigió a los participantes nadar 10 kilómetros, recorrer 420 kilómetros en bicicleta y completar 85 kilómetros corriendo. Esta prueba combina una exigencia física brutal con una fortaleza mental considerable, representando el estándar necesario para alcanzar el nivel mundial.

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Superación de obstáculos y prioridades

Equilibrar las exigencias del deporte de alto rendimiento con su vida familiar y profesional ha sido uno de los mayores retos para el deportista. Su constancia fue amenazada cinco o seis meses antes de la competencia en México cuando sufrió un accidente de bicicleta. Esta caída aparatosa forzó una reflexión sobre sus prioridades, entendiendo que su bienestar personal está por encima de cualquier marca deportiva. Durante la prueba en México, enfrentó condiciones climáticas adversas a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde su única preocupación fue terminar la competencia sin lesiones graves.

Próximo destino: Kona

La clasificación al Mundial Ultraman de Hawái representa la culminación de años de esfuerzo y estrategia. Para Luis Eduardo Urquijo, llegar a Kona constituye el cumplimiento de un sueño que aún está asimilando. Este logro no solo valida su preparación física, sino también su capacidad para mantener la disciplina y el compromiso a lo largo de dos décadas de vida profesional y deportiva en diferentes continentes.