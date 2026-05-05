Luis Enrique: 'El PSG y el Bayern ofrecen el partido más emocionante de la Champions'

El entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique, habló sobre el desafío de enfrentar al Bayern Múnich en la semifinal de la Champions League, destacando la importancia de la gestión emocional y la motivación del equipo para alcanzar una segunda final consecutiva.

En rueda de prensa previa al partido entre Bayern Múnich y Paris Saint Germain, Luis Enrique , director técnico del equipo parisino, aseguró que espera un compromiso de más alto nivel que el de la ida.

Estar en una final de la Champions League es un escenario que Luis Enrique conoce muy bien. Este martes fue la tercera vez que el entrenador del Paris Saint Germain se presentó en el auditorio del Allianz Arena en la víspera de una semifinal. De hecho, la última vez que estuvo en un contexto similar fue el 31 de mayo pasado, cuando su equipo conquistó la Liga de Campeones frente al Inter de Milán.

Sin embargo, el partido del 6 de mayo promete ser más equilibrado y, tal vez, más emocionante. Luis Enrique habló del PSG de cara al próximo partido. El español señaló que coincide con lo que, según él mismo, 'siempre dicen los jugadores': existe una diferencia entre el primer y el segundo partido. El primer encuentro puede marcar una diferencia entre los equipos, pero no se puede asegurar que el segundo sea distinto a lo visto en la ida.

'Como ninguno de los dos equipos acepta que el otro sea mejor, el partido puede ser divertido', dijo. Sobre lo que se debe hacer diferente respecto al partido de ida para avanzar a la final, explicó: 'Buscamos siempre mejorar. Si nos apoyamos en nuestros recuerdos de los enfrentamientos entre PSG y Bayern o en los de Luis Enrique y Kompany, los resultados son lógicos. Mañana habrá cosas que cambiarán.

Cada equipo quiere ganar. Nosotros, como equipo, tenemos la voluntad de ganar fuera de casa. No necesitamos defender un resultado porque nuestro objetivo es ganar. Es un desafío, será difícil, pero estamos contentos con nuestro rendimiento como visitantes esta temporada'.

Ante la posibilidad de que el partido sea tan abierto como el de la semana pasada, afirmó: 'No importa lo que pase, sé que será un partido de muy alto nivel entre los dos mejores equipos de Europa, donde ambos quieren ir a la final, en un escenario apasionante'. Consultado sobre si puede asegurar la clasificación, respondió: 'Siempre he dicho lo mismo: vamos a intentar ganar el partido. Después, lograrlo o no depende de ciertas circunstancias.

No hay un solo jugador que no vaya a dar todo, ni un hincha que no vaya a cantar. Estamos aquí porque hicimos un buen trabajo. Es el momento de dar más para llegar a una segunda final consecutiva. Es importante saber por qué estamos aquí y ser fieles a nuestra filosofía'.

Sobre la motivación de volver a un escenario donde ya lograron un título, dijo: 'No necesitamos más motivación. Ya estamos por encima del 100 %. Espero la medida justa de motivación. Son buenos recuerdos, un verdadero placer volver aquí porque recordamos lo que vivimos el año pasado.

Incluso cuando estaba en el Barcelona, jugamos aquí una semifinal y luego ganamos la final. Es especial'. En cuanto a cómo el equipo asimiló el partido de ida, explicó: 'Jugar este tipo de partidos contra el rival más fuerte que hemos enfrentado y que termine con un resultado tan particular es algo especial. Pero ganamos ese partido.

Tenemos una pequeña ventaja, pero no representa nada. Es muy importante controlar las emociones. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos experiencia y hemos mostrado resiliencia. Vamos a intentar estar a la altura de nuestros hinchas.

Mañana habrá casi 4.000 y todos van a cantar al mismo tiempo. Eso es importante para nosotros'. Con la gestión de los momentos del partido, afirmó: 'Claro que es clave. Hemos demostrado nuestra capacidad para gestionar momentos complicados.

La evolución del marcador en la ida, cuando pasamos de un 5-2 a una situación de riesgo, nos recordó que hay que aprovechar este tipo de partidos. Podemos mejorar nuestro desempeño y hacerlo aún mejor'. Luis Enrique también habló del Bayern Munich. Al referirse al Bayern y su reacción en la ida, comentó: 'Es más fácil decirlo que hacerlo.

Tanto el año pasado como este, mostramos nuestra capacidad para gestionar momentos difíciles. Necesitamos ser más competitivos que nunca. Recuerdo las palabras de Rafael Nadal, quien decía que cada enfrentamiento entre Djokovic y Federer era una motivación para mejorar. Conocemos las cualidades del Bayern, pero eso debe impulsarnos a elevar nuestro nivel'.

Finalmente, sobre la presencia de jugadores lesionados como Hakimi, Chevalier y Ndjantou, explicó: 'Ellos preguntaron si podían venir. Eso muestra el tipo de jugadores que tenemos. Estarán aquí para apoyar al equipo y vivir este partido todos juntos'





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