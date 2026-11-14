Luis Felipe Henao asume gerencia del Fondo Milagro tras renuncia de Uribe

El exministro Luis Felipe Henao reemplaza a Jaime Uribe en la gerencia del Fondo Milagro, buscando transparencia y agilidad en la reconstrucción post-terremoto.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la designación de Luis Felipe Henao como el nuevo gerente del Fondo Milagro. Esta decisión se produce inmediatamente después de que Jaime Andrés Uribe presentara su renuncia al cargo. La transición busca restablecer la confianza pública frente a las críticas por los altos costos operativos de la entidad.

Nuevo liderazgo para acelerar la reconstrucción

Luis Felipe Henao asumirá la dirección de la entidad creada para gestionar los recursos destinados a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. El presidente De La Espriella destacó que el principal encargo de Henao será acelerar la recuperación de las regiones damnificadas. Se espera que cada peso disponible se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias afectadas por la catástrofe natural.

Also read Dary Hortua, la cantante que revive las canciones de su padre junto a Arelys Henao

La llegada de Henao cierra un periodo de incertidumbre administrativa en el fondo. Su nombramiento responde a la necesidad de garantizar que el dinero disponible se utilice eficientemente. El gobierno ha enfatizado la prioridad de dirigir los esfuerzos hacia las comunidades que sufrieron pérdidas materiales significativas durante el sismo.

Controversia sobre costos salariales y nómina

La renuncia de Jaime Uribe se conoció este viernes, tras revelarse los elevados costos de la nómina de la entidad. Los gastos mensuales ascendían a cerca de $765,6 millones, sin incluir primas ni prestaciones sociales. La senadora Kamelia Zuluaga denunció públicamente estos valores, cuestionando la estructura de personal vigente.

Advertisement

Entre las remuneraciones señaladas figuraban los $39,4 millones mensuales que recibía el gerente saliente. Además, el secretario privado y los cuatro directores de área tenían asignados honorarios de $36 millones cada uno. Los 13 coordinadores de área recibían $33 millones mensuales por sus servicios.

La polémica aumentó al conocerse la comisión que recibe Fiducoldex por administrar el patrimonio autónomo. Este monto equivale a 142 salarios mínimos mensuales, cerca de $248,6 millones antes de IVA. Con ambos componentes, los gastos de funcionamiento superaban los $1.000 millones al mes. Uribe no alcanzó a completar tres meses en la gerencia debido a esta situación.

Medidas correctivas y desautorización presidencial

El presidente De La Espriella desautorizó los pagos cuestionados y ordenó que se reversaran los valores. Solicitó la renuncia de Uribe como una medida necesaria para corregir lo ocurrido. Esta acción respondió a las exigencias de transparencia y austeridad en el uso de los recursos públicos.

A pesar de que el fondo tenía capacidad para vincular hasta 130 personas, contaba entonces con solo 26 trabajadores. La discrepancia entre la capacidad operativa y el personal efectivo generó dudas sobre la eficiencia administrativa. Las críticas se centraron en el manejo administrativo y la falta de claridad en los contratos.

Advertisement

En contexto, el Gobierno detalló anteriormente el destino de $386.600 millones para la reconstrucción. También se desmarcó de las donaciones privadas para evitar confusiones sobre el origen de los fondos. La nueva gerencia deberá operar bajo estos lineamientos estrictos para recuperar la credibilidad institucional.