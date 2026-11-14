Luis Felipe Henao asume gerencia del Fondo Milagro tras terremoto de agosto 2026

Luis Felipe Henao reemplaza a Jaime Andrés Uribe en el Fondo Milagro. Su nombramiento responde a cuestionamientos tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 que dejó más de 300 muertos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la designación de Luis Felipe Henao como el nuevo gerente del Fondo Milagro. Esta decisión administrativa se produce inmediatamente después de la renuncia de Jaime Andrés Uribe. El anuncio oficial se realizó a través de la plataforma X del jefe de Estado. La transición busca restablecer la confianza en la gestión de los recursos para la reconstrucción nacional.

Designación de Henao para liderar reconstrucción

Luis Felipe Henao asumirá la dirección general del organismo encargado de gestionar los fondos de ayuda. El exministro de Vivienda, con experiencia previa durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2013 y 2016, aceptó el cargo sin remuneración económica. Esta decisión forma parte de su declaración de compromiso misional con las víctimas del desastre natural. Henao ha declarado que no recibirá salario por ejercer esta responsabilidad crítica.

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El mandatario Abelardo de la Espriella explicó que la prioridad actual es garantizar que cada peso se traduzca en resultados tangibles. El objetivo es brindar oportunidades concretas a las familias damnificadas por la tragedia sísmica. La administración estatal espera que esta nueva dirección acelere los procesos de recuperación en los territorios afectados. La reconstrucción se presenta como una tarea nacional que requiere la unión de todos los ciudadanos.

Contexto del terremoto y cifras oficiales

La situación actual está marcada por el impacto del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Este evento catastrófico ocurrió el 10 de agosto de 2026 y causó graves daños en la infraestructura. Las cifras oficiales reportan más de 300 personas fallecidas en el balance de víctimas. Además, el desastre dejó alrededor de 4.000 heridas que requieren atención médica continua.

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El presidente Abelardo de la Espriella emphasized que el proceso de levantamiento contará con el apoyo del sector privado. Las autoridades territoriales y la solidaridad ciudadana son fundamentales para devolver la esperanza a miles de familias. La estrategia incluye la coordinación de esfuerzos para levantar las regiones devastadas por el sismo. La transparencia será el eje central de esta nueva etapa administrativa.

Cuestionamientos a la gestión anterior de Uribe

El relevo en el mando se produce en medio de serios cuestionamientos hacia Jaime Andrés Uribe. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, ha criticado abiertamente la gestión de los recursos públicos. Uribe fue cuestionado por no asistir a dos citaciones del Congreso para rendir cuentas. Estas ausencias generaron incertidumbre sobre el destino real de los fondos asignados.

No obstante, Jaime Andrés Uribe entregó un balance escrito que reportó procesos contractuales por $7.440 millones. Esta cifra representa aproximadamente el 1,19 % del presupuesto total aprobado para la reconstrucción. Mauricio Salazar Peláez expresó en Blu Radio su preocupación sobre la falta de recursos en el Fondo. Sus comentarios surgieron tras recibir quejas directas de los damnificados sobre la falta de información.

Compromiso de transparencia y próximos pasos

Luis Felipe Henao ha garantizado que su trabajo será austero y entregado día y noche a las víctimas. El equipo administrativo que él forme tendrá sueldos modestos y operará con total transparencia. El exministro agradeció profundamente la designación del presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes. Asumió la responsabilidad con un principio irrenunciable de trabajar sin descanso.

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La meta inmediata es lograr que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias afectadas. Los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 son el foco central de la estrategia. Se espera que la nueva gerencia restablezca la confianza perdida en la entrega de ayudas. La sociedad colombiana espera resultados concretos en la reconstrucción de sus territorios.