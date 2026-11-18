El nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, reduce drásticamente los salarios y la nómina administrativa tras las críticas a la gestión anterior de Jaime Uribe para priorizar la reconstrucción post-terremoto.

El Fondo Milagro ha iniciado una transformación administrativa significativa bajo la dirección de Luis Felipe Henao, quien asumió el cargo de gerente el viernes pasado. Este exministro de Vivienda llega con el mandato explícito de reformar la estructura salarial y operativa de la entidad encargada de la reconstrucción, dejando atrás los altos costos de la gestión anterior liderada por Jaime Uribe.

Nómina reducida y salarios modestos

Luis Felipe Henao ha establecido un tope salarial de ocho millones de pesos mensuales para su propia remuneración, en caso de que la ley exija un sueldo. Esta cifra representa una reducción drástica comparada con los casi cuarenta millones que percibía su antecesor, Jaime Uribe. El nuevo gerente justificó esta decisión asegurando que cada peso debe destinarse exclusivamente a la reconstrucción y evitando gestos de populismo político.

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La nueva política salarial se aplica también al resto del equipo de trabajo, prometiendo sueldos mínimos y una planta reducida. Anteriormente, la nómina del Fondo contaba con veintiocho mil millones de pesos mensuales distribuidos entre veintisiete funcionarios. El presidente Abelardo de la Espriella había calificado esa estructura como un despropósito y ordenó revertir dichas contrataciones para optimizar los recursos disponibles.

Cambio de modelo operativo y transparencia

Henao aclaró que su prioridad es revisar qué parte del personal actual resulta eminentemente esencial para mantener los procesos en marcha. Explicó en entrevistas a emisoras como Blu Radio que no tomará decisiones precipitadas sobre la reducción de personal sin un análisis previo. Además, expresó su deseo de incorporar a profesionales que colaboraron con él en el programa de las cien mil viviendas.

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Una de las principales quejas del nuevo gerente frente al mandatario ha sido la necesidad de coordinación sin trabas burocráticas. Henao solicitó al presidente la autoridad para contactar directamente a ministros y exigir respuestas inmediatas, argumentando que la urgencia de los ciudadanos no puede esperar. Abelardo de la Espriella aceptó esta petición, señalando que la agilización es una prioridad nacional.

Contexto político y responsabilidad pública

La trayectoria de Luis Felipe Henao está marcada por su paso por el gobierno de Juan Manuel Santos, donde sirvió como viceministro y ministro de Vivienda. Su experiencia incluye la supervisión de la entrega de la mayoría de las cien mil viviendas gestionadas durante esa administración. Henao ha mantenido una relación respetuosa con el expresidente y el ala de Cambio Radical, destacando el compromiso social del gobierno anterior.

El Fondo Milagro, administrado por Fiducoldex, no se rige por las reglas estrictas del sector público tradicional, lo que generó controversia sobre los salarios anteriores. Henao declaró que aún desconoce los criterios exactos que fijaron los sueldos de la gestión de Uribe y espera aclarar estos detalles con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La entidad mantendrá colaboración con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Vivienda.