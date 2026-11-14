Luis Felipe Henao reemplaza a Uribe como gerente del Fondo Milagro tras polémica salarial

El presidente Abelardo de la Espriella nombra a Luis Felipe Henao Cardona nuevo gerente del Fondo Milagro para liderar la reconstrucción post-sismo del 10 de agosto, tras la renuncia de su predecesor Jaime Andrés Uribe.

El presidente Abelardo de la Espriella ha designado a Luis Felipe Henao Cardona como el nuevo gerente del Fondo Milagro, una entidad clave que coordina los recursos financieros y las acciones operativas para la reconstrucción de los territorios colombianos afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Este nombramiento oficial se produce inmediatamente después de la salida del cargo del anterior titular, Jaime Andrés Uribe, cuya renuncia fue solicitada por el propio mandatario y posteriormente aceptada en medio de intensos cuestionamientos públicos.

Contexto de la Designación y Crisis Salarial

La transición en la dirección del Fondo Milagro responde directamente a la controversia generada por la estructura salarial de los funcionarios vinculados al organismo. La información revelada mediante una respuesta a un derecho de petición expuso que la nómina mensual de los empleados de la entidad rondaba la cifra de $765,6 millones. Esta divulgación desencadenó una reacción inmediata por parte del jefe de Estado, quien cuestionó públicamente dichas remuneraciones y ordenó la reversación de los salarios que consideró incompatibles con sus directrices de austeridad gubernamental.

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La presión por el manejo transparente de los fondos públicos llevó al presidente a aceptar la renuncia de Jaime Andrés Uribe. Ahora, la responsabilidad de liderar la entidad recae en una figura con amplia experiencia en el sector público, seleccionada para abordar el desafío de acelerar la ejecución de los recursos destinados a la recuperación de las zonas devastadas por la emergencia sísmica.

Perfil Profesional de Luis Felipe Henao Cardona

Luis Felipe Henao Cardona es abogado egresado de la Universidad del Rosario y posee una trayectoria extensa en la administración pública, con especialización en asuntos de vivienda, desarrollo territorial y gestión institucional. Su experiencia incluye un periodo destacado como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, entre los años 2013 y 2016.

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Antes de asumir la cartera ministerial, Henao ocupó diferentes cargos de alto nivel, incluyendo viceministro de Vivienda y viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Durante su gestión en el Ministerio de Vivienda, estuvo directamente vinculado a programas estratégicos como Vivienda Gratuita y Vivienda para Ahorradores, además de impulsar iniciativas relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento básico en comunidades vulnerables.

En su trayectoria posterior, Henao ha mantenido una activa participación en juntas directivas y actividades de consultoría. De acuerdo con el perfil profesional publicado por Ecopetrol, desde marzo de 2025 integra la junta directiva de dicha compañía petrolera nacional, lo que añade otra dimensión a su experiencia en la gestión corporativa y pública.

Compromisos de Gestión y Plan de Reconstrucción

Al confirmar la designación, el presidente De la Espriella dejó claro que Luis Felipe Henao tendrá la responsabilidad primaria de liderar y acelerar los trabajos de reconstrucción en las regiones afectadas. El mandatario enfatizó que la prioridad del gobierno es asegurar que cada peso invertido se traduzca en resultados concretos y oportunidades reales para las familias damnificadas por el desastre natural.

El nuevo gerente del Fondo Milagro se enfrenta al reto crítico de garantizar un manejo transparente de los dineros y demostrar resultados tangibles a las familias que esperan recuperar sus viviendas y sus condiciones de vida básicas. La expectativa es que su experiencia previa en políticas de vivienda y desarrollo territorial permita optimizar la distribución de recursos y minimizar los tiempos de espera para la ayuda humanitaria.

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Además de las responsabilidades técnicas, el presidente hizo un llamado urgente a la articulación entre diferentes sectores de la sociedad para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. De la Espriella subrayó que la reconstrucción de Colombia es una tarea que une a todos los actores del país.

El jefe de Estado afirmó que, con el esfuerzo combinado del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, se lograrán levantar las regiones devastadas y devolver la esperanza a miles de familias. Este enfoque colaborativo es esencial para que la gestión de Luis Felipe Henao Cardona pueda cumplir con los plazos y expectativas establecidos para la reconstrucción post-sismo del 10 de agosto.