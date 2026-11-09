Luis Fernando Velasco cuestiona Fiscalía tras su liberación en escándalo UNGRD

El exministro Luis Fernando Velasco rompió su silencio tras recuperar su libertad. Acusa a la Fiscalía de no investigar a fondo el desfalco de la UNGRD y defiende su inocencia.

El exministro Luis Fernando Velasco rompió su silencio poco después de recuperar su libertad para lanzar una dura crítica contra la Fiscalía General de la Nación. Durante su entrevista en Caracol Radio, el político colombiano sostuvo que el ente acusador se ha basado únicamente en los testimonios de dos personas, sin realizar una investigación profunda sobre el paradero real de los fondos públicos del millonario desfalco vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Acusaciones contra la Fiscalía y el desfalco UNGRD

Velazco calificó el caso de la UNGRD como un saqueo masivo de recursos públicos, afirmando que detrás de la investigación actual existen hechos que las autoridades no están examinando suficientemente. El exministro explicó que la Fiscalía no ha profundizado en las pruebas que permitirían establecer exactamente dónde terminó el dinero de ese escándalo por el que actualmente enfrenta un juicio. Considera que este enfoque limitado oculta la verdadera magnitud de las irregularidades.

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Incoherencias en la imputación de liderazgo criminal

El extitular del Ministerio del Interior resaltó las incoherencias que percibe en la narrativa oficial. Señaló que tanto él como otros procesados están siendo señalados como jefes de una estructura criminal, cuando la propia Fiscalía reconoció durante una audiencia pública que ninguno de los imputados se apropió de un solo centavo. Para Velazco, es contradictorio ser considerado el líder de una banda que robó miles de millones de pesos si no se ha podido demostrar que se llevó dinero alguno.

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Defensa de la estructura jerárquica y conflictos con Olmedo López

Velasco aclaró que, durante los hechos, no tenía a su cargo la dirección de la UNGRD, ya que esta unidad depende directamente de la Presidencia y no del Ministerio del Interior. Por lo tanto, negó ser el superior jerárquico de Olmedo López, exdirector de la entidad. Aseguró que sus dificultades con López se debieron a problemas de atención de emergencias que generaban problemas de orden público, y que posee pruebas de estos desencuentros que aún no hará públicas.

Falta de pruebas y negociación con testigos clave

El exministro argumentó que buena parte de los elementos que hoy conoce sobre las presuntas irregularidades le fueron entregados después de que estallara el escándalo de corrupción. Criticó que la Fiscalía prefiera hacer una negociación con dos criminales para ofrecer unos resultados que no son reales, en lugar de perseguir a los cómplices con dinero guardado que no quieren devolver. Considera que este proceso no merece su involucramiento debido a la falta de rigor en la búsqueda de la verdad.