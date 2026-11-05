Luis Fernando Velasco: Tribunal define libertad en proceso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá evaluará la apelación de Luis Fernando Velasco para revertir su prisión preventiva en el escándalo de corrupción de la UNGRD, mientras se acercan plazos legales clave.

El Tribunal Superior de Bogotá determinará este jueves el futuro jurídico de Luis Fernando Velasco, exministro de Interior, respecto a su medida de aseguramiento. Esta decisión judicial ocurre en medio de una estrategia legal compleja que enfrenta al acusado con dos vías posibles para recuperar su libertad: la aprobación de una apelación contra su prisión preventiva o el cumplimiento de los plazos legales por vencimiento de términos. La resolución de esteThursday marca un punto de inflexión crítico en la investigación por presunta corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Apelación vs Vencimiento de Términos Legales

El Tribunal Superior analizará la apelación interpuesta por la defensa de Luis Fernando Velasco para dejar sin efecto la medida cautelar que lo mantiene privado de su libertad. Si la magistratura concede este recurso, el exmandatario podría salir de prisión inmediatamente sin necesidad de esperar a que se completen los plazos judiciales. Por el contrario, si el tribunal deniega la solicitud, la defensa deberá recurrir a una segunda estrategia basada en el cálculo de tiempos procesales.

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Este segundo escenario se activa en la primera semana de diciembre, momento en el cual, según los cálculos legales, se cumplirá el término máximo para que inicie el juicio oral. En este caso, la defensa solicitará la libertad por vencimiento de términos, argumentando que la Fiscalía ha excedido los tiempos legales establecidos para adelantar el proceso. Ambos escenarios, aunque diferentes en su mecanismo, buscan el mismo resultado: la restitución de la libertad individual de Luis Fernando Velasco y de su coimputado, Ricardo Bonilla.

Retrasos Procesales y Estrategia de Defensa

La Corte Suprema de Justicia aplazó hasta febrero de 2027 el inicio formal del juicio contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Este retraso sustancial ha creado un panorama jurídico incierto, ya que la dilación del proceso afecta directamente el conteo de los plazos legales que regulan la duración de la prisión preventiva. Las defensas han sostenido que estas demoras no han sido producto de la complejidad del caso, sino de obstáculos innecesarios que favorecen la persecución penal sin garantías procesales adecuadas.

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La controversia probatoria ha sido el eje central de las audiencias recientes. Las defensas de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla denunciaron sistemáticamente la falta de acceso al material probatorio necesario para preparar su estrategia de defensa. Entre los obstáculos reportados se incluyen archivos cifrados, carpetas vacías, documentos inconclusos y la imposibilidad técnica de abrir o copiar información digitalizada en dispositivos como un Blu-ray. Estas dificultades han frenado el avance natural del expediente judicial.

Conflicto entre Fiscalía y Defensa sobre Pruebas

La Fiscalía General de la Nación ha negado rotundamente las acusaciones de ocultamiento de información por parte de los acusados. En la última audiencia, la delegada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia explicó que todo el material fue entregado en las mismas condiciones en que fue recibido. La autoridad judicial afirmó que los archivos cuestionados presentaban únicamente problemas técnicos inherentes o carecían de contenido utilizable como evidencia para el juicio.

Las declaraciones de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla reflejan un profundo desacuerdo con la metodología de la investigación. El exministro Velasco señaló que la Fiscalía sobredimensionó los cargos iniciales y luego modificó su teoría del caso, generando confusión y perjuicio. Ricardo Bonilla expresó que la Fiscalía no ha sido leal con la defensa, acusando a los magistrados de utilizar las dificultades probatorias como excusa para mantenerlos bajo custodia cautelar de manera indefinida.

Consecuencias Inmediatas y Próximos Pasos

La resolución del Tribunal Superior de Bogotá este jueves tendrá un impacto directo e inmediato en la situación carcelaria de Luis Fernando Velasco. Una sentencia favorable a la apelación liberaría al exministro al instante, invalidando la necesidad de calcular el vencimiento de términos. Una sentencia adversa obligaría a la defensa a esperar a diciembre para presentar la solicitud de libertad basada en el paso del tiempo procesal.

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Mientras se espera la decisión judicial, el expediente continúa marcado por apelaciones y solicitudes de prórroga que han alargado la incertidumbre. La Corte Suprema ya ordenó revisar las inconsistencias en el descubrimiento probatorio y concedió un plazo para que las partes solucionaran los problemas de acceso a la información. No obstante, la tensión entre la Fiscalía y las defensas permanece alta, definiendo el ritmo y la viabilidad de un juicio que afecta a dos de los exfuncionarios más visibles del gobierno anterior.