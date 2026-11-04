Luis García Montero reflexiona sobre el español y el Instituto Cervantes en Pekín

El director del Instituto Cervantes analiza la evolución del idioma y el legado de García Lorca durante un simposio en Pekín por el 20 aniversario de la institución en la capital china.

El poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, abrió el simposio "El español en China: evolución y nuevas dinámicas" en la capital china. Este evento marcó las dos décadas de presencia institucional de la organización en Pekín y sirvió como plataforma para discutir la enseñanza y difusión del idioma.

La vocación literaria y el descubrimiento de Lorca

Luis García Montero explicó que su primer contacto profundo con la literatura llegó a través de las obras completas de Federico García Lorca. Este hallazgo en la biblioteca de sus padres, sumado al impacto de las canciones, definió su relación inicial con los libros.

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La adolescencia de García Montero estuvo marcada por la lectura de la biografía escrita por el hispanista irlandés Ian Gibson. Esta obra reveló los detalles del asesinato de Lorca y la represión durante la Guerra Civil en Granada, transformando la percepción del poeta sobre su infancia.

Montero describió cómo los paisajes de su juventud adquirieron una nueva dimensión al descubrir la violencia oculta bajo el silencio de la Granada de los años sesenta. Esta revelación histórica consolidó su compromiso de buscar lo que permanecía oculto en la sociedad.

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Diálogo entre pasado histórico y presente institucional

El director del Instituto Cervantes afirmó que su vocación le ha permitido desarrollarse personalmente en diálogo con la realidad social. Su trayectoria académica, que incluye haber sido catedrático, refleja un compromiso vital con la divulgación cultural.

Montero recordó un homenaje a Federico García Lorca celebrado en Fuente Vaqueros en 1976. El acto, realizado bajo el régimen franquista, contó con la presencia de figuras como la actriz Nuria Espert y el poeta Blas de Otero.

El poeta relató un encuentro significativo con Blas de Otero, agradeciéndole por mantener viva la herencia literaria recibida de Lorca. Esta experiencia histórica contrasta con la percepción actual de carencia de referentes en diversos ámbitos culturales y políticos.

Desafíos contemporáneos de la lengua española

El simposio en Pekín examinó la trayectoria del español en China y sus desafíos actuales. La institución busca adaptar su oferta educativa a las nuevas dinámicas de aprendizaje global.

Luis García Montero reflexionó sobre la diversidad del español y el papel fundamental de las instituciones culturales. Destacó la importancia de preservar y promover las lenguas indígenas dentro del panorama lingüístico hispano.

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También se abordó la situación específica del Instituto Caro y Cuervo y su relación con el Cervantes. El director del instituto español enfatizó la necesidad de colaborar con organismos académicos para fortalecer el estudio del idioma.

Impacto cultural y proyección futura en China

La conmemoración de veinte años en la capital china subraya la expansión global del español. El evento sirvió para visibilizar la literatura y fomentar el intercambio cultural entre España y Asia.

Las reflexiones de Montero conectaron el legado histórico con las oportunidades educativas actuales. La institución busca continuar su labor de difusión en un contexto internacional en constante evolución.

El simposio concluyó reafirmando el rol del Instituto Cervantes como puente cultural. La presencia de figuras académicas y poetas asegura la relevancia del debate sobre el futuro del idioma en nuevas regiones.