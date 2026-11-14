Luis Horacio Gallón impulsa red metropolitana con vías longitudinales Oriental y Occidental

El expresidente del Congreso Luis Horacio Gallón propone retomar los estudios de las vías longitudinales Oriental y Occidental para articular una red metropolitana de movilidad en el Valle de Aburrá y resolver la congestión crónica de la región.

Luis Horacio Gallón ha propuesto de manera contundente la necesidad de retirar los estudios de las vías longitudinales Oriental y Occidental del archivo oficial y articularlos en una verdadera red metropolitana de movilidad. Esta iniciativa busca transformar la deuda histórica de infraestructura en una solución concreta para la conectividad del Valle de Aburrá.

Medellín lleva décadas debatiendo la construcción de las circunvalares Oriental y Occidental. Aunque estos proyectos se han trazado, estudiado y incorporado a los instrumentos de planificación en diferentes administraciones, continúan siendo una deuda pendiente con la ciudad y con la región. La realidad actual exige un cambio de enfoque debido a la expansión urbana y al crecimiento demográfico.

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Urgencia por expansión urbana y vehículos

Con la ampliación de las zonas urbanas en los municipios del Valle de Aburrá, el aumento significativo de la población y el incremento en la cantidad de vehículos, es imperativo sacar de los archivos los estudios y diseños de las vías que no se han construido. El objetivo es complementar las conexiones longitudinales existentes para mejorar la eficiencia del transporte regional.

El problema de congestión vehicular trasciende el tráfico diario; se trata fundamentalmente de un asunto de planificación territorial. Medellín ha concentrado buena parte de sus esfuerzos históricos en los corredores que conectan el oriente con el occidente, descuidando en gran medida las necesidades de movilidad norte-sur.

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Conexiones y alternativas de circulación

Las vías longitudinales Oriental y Occidental permitirían distribuir mejor los flujos vehiculares y conectar sectores que hoy tienen pocas alternativas de circulación. Este desarrollo ofrecería nuevas posibilidades de integración con municipios clave como Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, La Estrella y Sabaneta, creando un sistema más equilibrado.

Desde el punto de vista de la ingeniería, existen alternativas técnicas viables que deben estudiarse con rigor. Esto incluye la evaluación de túneles, viaductos, deprimidos y otras soluciones que permitan superar las dificultades topográficas del Valle de Aburrá, reduciendo así las afectaciones sobre los barrios y el entorno ambiental.

Responsabilidad política y gestión metropolitana

Cada tramo requiere estudios actualizados de movilidad, diseños, evaluación ambiental, gestión predial y una estructura financiera viable. Sin embargo, la discusión política fundamental radica en quién está pensando la movilidad de Medellín más allá de los límites de su administración y de su jurisdicción actual.

La movilidad no termina en una frontera municipal. Los habitantes de Bello, Copacabana, Envigado, Medellín, Sabaneta, Itagüí y La Estrella forman parte de una misma dinámica económica y social. Por esa razón, las soluciones no pueden depender exclusivamente de una sola alcaldía, requiriendo una alianza efectiva entre todos los actores implicados.

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Financiación y visión multimodal

Es necesario establecer una alianza efectiva entre Medellín, los municipios del área metropolitana, la Gobernación de Antioquia y la Nación. Como ha venido planteando Luis Horacio Gallón, Antioquia debe asumir un papel activo en la gestión y financiación de estas grandes obras, ya que la infraestructura metropolitana no puede ser una responsabilidad que cada municipio enfrente por separado.

También es crucial entender que las vías deben articularse con el transporte público, las ciclorrutas y los espacios peatonales. Construir infraestructura sin una visión multimodal resolvería solo una parte del problema, dejando intactas otras necesidades vitales de la población.

Decisión política y cierre de deuda histórica

Medellín no necesita seguir acumulando estudios y promesas incumplidas. La ciudad requiere decisiones firmes, proyectos técnicamente estructurados, recursos financieros claros y una coordinación institucional robusta para llevar adelante este plan maestro.

Las vías longitudinales Oriental y Occidental no son una discusión nueva en el panorama político local. Lo que sí debe ser nuevo y transformador es la decisión política definitiva de convertirlas en realidad tangible, cerrando de una vez por todas una deuda histórica con la ciudadanía y con el desarrollo sostenible de la región.