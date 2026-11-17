El delantero colombiano Luis Suárez erró un penal en el amistoso contra Chile en el estadio Monumental. El error ocurre tras una semana de declaraciones polémicas.

Luis Suárez, el delantero originario de Santander que se ha consolidado como una pieza fundamental en la ofensiva de la Selección Colombia, cometió un error significativo durante el partido amistoso disputado contra Chile. El encuentro tuvo lugar el martes en el emblemático estadio Monumental de Santiago, un escenario habitual para las grandes citas del fútbol chileno. Este momento marcó un punto de inflexión emocional y técnico en la jornada deportiva que enfrentó a los equipos sudamericanos.

Error decisivo desde el punto de penal

El incidente crítico se registró cuando el reloj marcaba treinta y cuatro minutos del primer tiempo. En ese instante, Luis Suárez asumió la responsabilidad de ejecutar el penal, que representaba la oportunidad para que el equipo criollo tomara la delantera en el marcador. El jugador samario, quien formó parte del planteles de Colombia en el Mundial de Norteamérica, mantuvo una racha impecable en esta faceta específica del juego hasta ese momento.

Also read La Roja visita a Chile para último amistoso de 2026 con cambio de sede en Santiago

La falta de aciertos desde el punto de penalti por parte de Suárez había cesado el 19 de abril del año en curso. Desde esa fecha, no había fallado en ningún intento oficial o amistoso. El último error ocurrió mientras disputaba con el Sporting de Lisboa de Portugal, en el marco de una derrota 1-2 ante su clásico rival, Benfica. Este dato estadístico subraya la importancia del momento fallido en el contexto internacional.

Contexto de declaraciones y disculpas previas

La ejecución del penal se llevó a cabo en un clima cargado de tensión mediática. Un día antes del duelo en Chile, Suárez había emitido declaraciones dirigidas a los aficionados del equipo nacional. Estas palabras fueron interpretadas por parte del público y la prensa como un tono retador, especialmente tras ser cuestionado sobre la discrepancia entre su productividad en Portugal y su registro con la Tricolor.

Advertisement

Ante el escrutinio público generado por sus palabras, el futbolista solicitó disculpas a la afición. La presión psicológica y el deseo de redimirse ante el público nacional probablemente influyeron en su concentración durante el cobro. El arquero chileno reaccionó con eficacia, estirándose para detener el disparo fuerte de Suárez, que fue dirigido hacia la mano derecha del guardameta.

Trayectoria histórica y estadísticas en la selección

La carrera de Suárez con la Selección Colombia tiene sus raíces en el 16 de noviembre de 2020. En esa fecha debutó bajo la dirección técnica del entrenador portugués Carlos Queiroz. En aquel momento, el delantero jugaba en la segunda división del balompié español, lo que hacía su convocatoria una decisión estratégica de la dirigencia deportiva.

Hasta el momento del encuentro contra Chile, Luis Suárez ha disputado un total de veintidós partidos oficiales con la camiseta nacional. En su haber figuran seis goles convertidos. La mayoría de su producción golera se concentra en un evento específico: el partido contra Venezuela, válido para la última fecha de las eliminatorias.

Ese partido histórico se disputó el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Maturín. Colombia logró una victoria contundente con un marcador de 3-6. En dicha jornada, Suárez demostró su capacidad goleadora, contribuyendo significativamente al triunfo que consolidó la posición del equipo en la tabla clasificatoria.