The Colombian forward, Luis Suárez, has scored an impressive 28 goals in the Liga Portugal, surpassing the competition’s previous record-holder, Vangelis Pavlidis, with 22 goals and Yanis Begraoui, with 20. The attacker, who registered six doubles, a treble, saw himself on the back of home team goalkeeper, and created six assists in his campaign in the Portuguese Division I.

El atacante colombiano Luis Suárez ha marcado este sábado en la victoria del Sport ing ante el Gil Vicente (3-0) y ha alcanzado los 28 tantos en la Liga Portugal , lo que le convierte en el máximo goleador de la edición 2025/26 de la competición.

En la trigésima cuarta y última jornada, Suárez anotó el segundo gol de los ‘leones’ con un cañonazo en el minuto 34 tras un pase de tacón del japonés Hidemasa Morita, y ayudó a su equipo a terminar en segunda posición, lo que le da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones. El internacional ‘cafetero’ ha alcanzado así la marca de 28 dianas ligueras, con lo que superó la competencia del griego del Benfica, Vangelis Pavlidis, con 22, y del marroquí del Estoril Yanis Begraoui, con 20.

Además, el delantero natural de Santa Marta ha registrado seis dobletes, un triplete, siete jornadas consecutivas viendo puerta y 6 asistencias en su primera campaña en la Liga Portugal. Y en todas las competiciones, Luis Suárez suma 37 tantos, cifras que aún podría aumentar el próximo día 24, cuando el Sporting se medirá al Torreense en la final de la Copa lusa





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sporting Gil Vicente Luis Suárez Goals Liga Portugal Portugal Final Record Record-Breaking Copa Lusa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luis Javier Suárez marca gol y clasifica al Sporting a la Champions LeagueMarcó el segundo gol en la victoria 3-0 del Sporting sobre Gil Vicente.

Read more »

Luis Javier Suárez cierra temporada en Sporting con un año histórico y cupo a la Champions LeagueEl delantero colombiano Luis Javier Suárez finalizó la temporada de la Liga de Portugal consolidándose como el máximo referente ofensivo del Sporting. Además, alcanzó los registros históricos de 28 goles en la temporada y el segundo puesto en la clasificación, al que ayudó con su rendimiento goleador y su influencia en el rendimiento colectivo del equipo.

Read more »

El samario Luis Suárez, máximo goleador de la Liga Portugal 2025/26El atacante colombiano marcó este sábado en la victoria del Sporting sobre el Gil Vicente (3-0) y alcanzó los 28 tantos en el campeonato luso.

Read more »

Luis Suárez marcó nuevo golazo y se quedó con el premio a máximo goleador en PortugalEl delantero colombiano se reportó con un nuevo gol en Sporting de Portugal y terminó siendo el máximo goleador de la liga portuguesa.

Read more »