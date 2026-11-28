Análisis detallado de los compromisos clave del fútbol luso e italiano este 29 de noviembre, con Luis Suárez en el derbi y Juan Arizala en el duelo de Udinese.

El panorama deportivo colombiano se centrará este domingo 29 de noviembre en varios frentes competitivos de alto nivel, destacando el clásico del fútbol portugués en el Estadio do Dragao. En este choque capital, el FC Porto recibirá al Sporting de Lisboa, un partido decisivo donde jugará el delantero colombiano Luis Javier Suárez. El equipo luso es actualmente el líder del fútbol local y busca mantener su posición dominante en la liga.

Luis Suárez busca racha goleadora en Porto

Luis Javier Suárez es el protagonista inmediato de la jornada, ya que el colombiano comandará el ataque del Sporting de Lisboa bajo las órdenes del técnico Paulo Fonseca. Los dirigidos por Fonseca llegan con la moral alta tras empatar recientemente con el Manchester United, partido en el que Suárez marcó un doblete. Su actuación fue reconocida públicamente por su entrenador, quien destacó la fortaleza mental y la valentía del jugador en su rueda de prensa con Sport TV.

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A pesar de la buena racha, Suárez tiene una motivación adicional contra su rival histórico del fin de semana. El delantero quiere volver a hilar goles en partidos consecutivos y contra el FC Porto cuenta con un historial positivo. En dos ocasiones ha marcado ante este equipo, logrando ambas anotaciones durante la temporada pasada, lo que le da una ventaja psicológica antes del enfrentamiento.

Claves del fútbol italiano y la Serie A

Mientras en Portugal se define un clásico, en Italia dos colombianos clave tendrán minutos vitales para sus respectivos clubes. El delantero Juan Arizala estará en la convocatoria del Udinese para enfrentar a Florentina en un duelo que se programó a las 6:30 a.m. hora de Colombia, con transmisión disponible a través de Disney+. Este partido representa una oportunidad para sumar puntos importantes en la tabla de posiciones local.

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Por otra parte, el defensor Jhon Janer Lucumí comandará la línea de retaguardia de la Juventus. El equipo turinés enfrenta un duelo clave ante el Colmo, un encuentro gestionado por el entrenador Cesc Fàbregas. El compromiso tendrá lugar a las 2:45 p.m. hora colombiana y podrá ser seguido por los aficionados a través de la señal de ESPN, lo que lo convierte en uno de los partidos más atentos de la jornada italiana.

Impacto en las ligas de Argentina y Brasil

La acción continúa en el Cono Sur con los cuartos de final de la Liga de Argentina, donde el rendimiento de los colombianos será determinante. A primera hora, Jaminton Campaz jugará con Rosario Central contra Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito, con inicio a las 3:00 p.m. transmitido por TyC Sports. Este enfrentamiento es parte de la fase eliminatoria que define quién avanza a las semifinales del torneo local.

En otro partido de alto calibre, Álvaro Montero y Sebastián Villa vistieron la camiseta de Boca Juniors en busca de un nuevo título, una semana después de conseguir la Sudamericana. Los Xeneizes reciben en La Bombonera al Gimnasia y Esgrima de La Plata a las 6:30 p.m., partido transmitido por ESPN. El equipo rival cuenta con la ausencia de Harlen "Chipi Chipi" Castillo, quien cumplirá sanción, lo que podría alterar los planes tácticos del entrenador del equipo de La Plata.

Brasileirao: Emociones por la permanencia

En el Brasileirao, la necesidad de puntos obliga a varios equipos a luchar por su supervivencia. Sebastián Gómez se alineará con Coritiba para enfrentar al Flamengo, equipo liderado por el colombiano Jorge Carrascal, en un duelo que se disputa a las 2:00 p.m. por Win Sports. Por otro lado, José Enamorado juega con Grêmio, un club que está obligado a ganar para salvar la categoría, en el choque contra Corinthians a las 4:30 p.m. con transmisión de Fanatiz.

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Adicionalmente, Kevin Viveros, actual goleador de su equipo, dirigirá al Athletico Paranaense contra el Mirassol FC a las 4:30 p.m. por Fanatiz. Estos compromisos brasileños y argentinos cierran una jornada extensa y compleja para el fútbol sudamericano, donde cada punto suma crucialmente para las aspiraciones de los clubes y las carreras individuales de los jugadores colombianos.