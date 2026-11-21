La pareja celebrada en la Catedral de Sal revela detalles sobre su luna de miel, juguetes y planes de futuro con sus hijos Domenic y Máximo.

La cantante Pipe Bueno y la influencer Luisa Fernanda W han continuado compartiendo momentos de su vida matrimonial con sus seguidores en las redes sociales. Durante el periodo que coinciden con su luna de miel, la pareja participó en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde abordaron temas de intimidad y futuros planes familiares con total transparencia.

Detalles íntimos durante la luna de miel

Uno de los comentarios que generó mayor atención entre la audiencia fue la consulta sobre si la pareja había incluido juguetes sexuales en su viaje nupcial. Luisa Fernanda W respondió sin rodeos con una afirmación clara, indicando que sí habían llevado dichos artículos. El cantante Pipe Bueno respaldó inmediatamente esta declaración con una frase directa sobre la importancia de estos elementos durante la luna de miel.

Also read Pipe Bueno será artista invitado en la quinta edición de Una Novena por Bogotá

La conversación mantuvo un tono de bromas y comentarios de doble sentido a lo largo de la transmisión. Pipe Bueno afirmó que, a diferencia de las expectativas de algunos seguidores, todavía tenían mucha pasión y dulzura por disfrutar durante el viaje. Incluso invitó a la audiencia a solicitar más detalles sobre su vida privada, demostrando una apertura inusual para figuras de su estatura.

Decisiones sobre la expansión familiar

Las preguntas también se centraron en la posibilidad de que la familia crezca. Los seguidores inquiren si aprovecharían este viaje para buscar una niña que acompañe a sus dos hijos, Domenic y Máximo. Esta interrogante tocó un tema delicado que requiere planificación y consenso entre ambos cónyuges.

Advertisement

Luisa Fernanda W explicó que aún no tienen una decisión definitiva sobre este asunto. La influencer subrayó que tener un hijo implica una responsabilidad muy grande que debe ser asumida con madurez y tiempo. Su postura refleja un enfoque cuidadoso hacia la parentalidad futura, priorizando el bienestar actual de la unidad familiar.

Por su parte, Pipe Bueno dejó entrever que sí le gustaría tener una niña. Sin embargo, el momento más inesperado de esta sección fue cuando el cantante hizo una broma sobre sus intenciones de agrandar la familia, mencionando en tono humorístico que le estaba haciendo unos roticos en la punta de los condones y no sabía qué pudiera pasar ahí.

Historia reciente y contexto del matrimonio

La pareja lleva siete años de relación consolidada antes de su unión legal. Se casaron por lo religioso el 29 de octubre de 2026, en una ceremonia celebrada en la Catedral de Sal, un lugar emblemático para la comunidad. Este evento marcó el inicio oficial de su vida como esposos ante la ley y la iglesia.

Su compromiso había sido anunciado previamente en 2023, durante un viaje a Dubái. Desde entonces, han mantenido una relación visible para el público, compartiendo aspectos de su rutina y celebraciones en plataformas digitales. La dinámica actual de preguntas y respuestas se enmarca en este contexto de apertura y conexión directa con su base de fans.